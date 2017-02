Rzecznik prasowy Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Pławski zaznaczył w poniedziałek, że kampania społeczna "Kocham Polskę" nawiązuje do przypadającego na wtorek 14 lutego "dnia zakochanych". - Chcemy pokazać w tym ważnym dniu, że 14 lutego należy pamiętać nie tylko o miłości do drugiej osoby, ale również o miłości do ojczyzny - mówił.

- Jako nacjonaliści, jako narodowcy uważamy, że naród i ojczyzna to najwyższe ziemskie wartości - pragniemy przypominać o tym, zwłaszcza młodym ludziom - dodał.

Według Pławskiego, dzięki takim akcjom popkultura jest nasycana "patriotycznymi i narodowymi wartościami".

Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej przypomniał również, że we wtorek przypada 75. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajowej. - Jest to również bardzo ważny aspekt naszej akcji - otrzymaliśmy patronat Związku Żołnierzy Armii Krajowej, mamy również patronat Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - zaznaczył.

Jak podkreślił, Młodzież Wszechpolska chce przez swoją akcję promować nowoczesny patriotyzm oraz "pewien optymizm patriotyczny".

Prezes warszawskiej struktury Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Marzoch poinformował, że sama akcja organizowana jest od kilkunastu lat, a jej jutrzejsza edycja odbędzie się w prawie 100 miastach na terenie całej Polski.

- W samej Warszawie jutro akcja rozdawania plakatów odbędzie się przy wyjściu ze stacji metra Centrum, na popularnej "patelni" - powiedział.

Pławski dodał, że dla Młodzieży Wszechpolskiej "naród i państwo to najwyższe ziemskie wartości". - Jesteśmy pewni, że im więcej będzie nacjonalizmu, idei narodowej, która jest dla Polski bardzo zasłużona, im więcej będzie patriotyzmu w przestrzeni publicznej i w całej szeroko pojętej popkulturze, tym lepiej dla Polski - mówił.

- Mamy nadzieję, że m.in. na tego typu akcjach, jak nasza jutrzejsza akcja - kampania społeczna "Kocham Polskę", Polska będzie zyskiwała - dodał.