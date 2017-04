Przewodniczący PO ocenił, że aby program Rodzina 500 plus miał sens, trzeba "ratować polskie finanse i pracować nad polskim budżetem".

- Budżet musi być stabilny, żeby było nas stać na realizację tego programu. To jest wyzwanie na następne miesiące i lata do końca kadencji. My jako Platforma Obywatelska mówimy: utrzymamy ten po wyborach, wzmocnimy go i rozszerzymy jego dotarcie. Będziemy rozmawiać i będziemy mieli konkretne projekty na pierwsze dziecko, bo uważamy, że to jest najważniejsze i dla sprawiedliwego podziału tych pieniędzy i dla skutecznej walki o lepszą demografię - mówił Grzegorz Schetyna.