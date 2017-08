Ziobro podkreślił na konferencji prasowej w Warszawie, że analizował orzecznictwo dyscyplinarne dotyczące prokuratorów i sędziów na kanwie przypadków podobnych do sprawy zbiorowego gwałtu w Łodzi. Wymienił m.in. sprawę z Pucka, gdzie - jak zaznaczył - popełniono "kardynalne błędy, związku ze śmiercią dwojga dzieci, zabójstwem de facto".

Tam prokuratorzy dopuścili się skandalicznych zaniedbań. Jak to się zakończyło, jeśli chodzi o postępowanie dyscyplinarne? Skończyło się uniewinnieniem, zaskarżonym do Sądu Najwyższego - dodał minister.

To jest właśnie przykład, jak bardzo potrzebujemy reformy postępowania dyscyplinarnego, jak bardzo potrzebujemy nowej izby dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, którą przygotowałem jako minister sprawiedliwości w ramach reformy SN - podkreślił.

Ziobro: prokuratura musi być twarda i bezwzględna wobec katów

Prokuratura musi być twarda i bezwzględna wobec katów; nie ma i nie będzie z mojej strony zgody i zrozumienia dla braku empatii po stronie prokuratorów i organów ścigania dla ofiar okrutnych przestępstw - powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Ziobro odniósł się w ten sposób do sprawy zbiorowego gwałtu w Łodzi, w wyniku którego ofiara zmarła.

Nie ma i nie będzie z mojej strony zgody i zrozumienia dla braku empatii po stronie prokuratorów i organów ścigania dla ofiar tak okrutnych przestępstw, wszystkich okrutnych przestępstw. Takich przestępstw, których sprawcy działają ze szczególnym okrucieństwem, gdzie osoba pokrzywdzona jest bezradna i jest poddana okrutnym cierpieniom - oświadczył Ziobro podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Prokuratura musi być twarda i bezwzględna wobec katów, a wielkoduszna, wyrozumiała i empatyczna wobec ofiar. Tego oczekuję od prokuratorów - podkreślił Ziobro.

Niedawno łódzki sąd zadecydował o aresztowaniu na trzy miesiące dwóch mężczyzn w wieku 33 i 36 lat, którzy podejrzani są o gwałt na poznanej w autobusie 26-latce. Kobieta miała być przez kilka dni przetrzymywana w mieszkaniu jednego ze sprawców. Do zdarzenia doszło 17 lipca.

Nawiązując do tej sprawy Ziobro stwierdził, że "nie można godzić się na traktowanie takich spraw po macoszemu". - Nie można godzić się na stosowanie taryfy ulgowej w stosunku do niektórych sprawców, którzy uczestniczyli w tym przestępstwie - mówił. Wskazał tu na fakt, że jednego ze sprawców tego gwałtu nie zatrzymano i zastosowano wobec niego "wolnościowe środki, co pokazuje niezrozumiałą wielkoduszność w stosunku do tego rodzaju czynu i jego wykonawcy".

Ziobro poinformował jednocześnie, że w środę po konsultacji z nim podjęto decyzję o zmianie zastosowania środków zapobiegawczych i skierowaniu wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie trzeciego ze sprawców gwałtu. Jak dodał, do jego zatrzymania doszło jeszcze w środę.

Reforma postępowania dyscyplinarnego

Według ministra, "ta izba dyscyplinarna jest absolutnie niezbędna, jeśli chcemy podnieść standardy etyczne i profesjonalne w polskiej prokuraturze i sądownictwie". - Tylko taki sąd, który nie będzie stawał w myśl zasady obrony Częstochowy za wszelką cenę, w myśl zasady, że kruk krukowi oka nie wykole, tylko będzie w sposób pryncypialny podejmował decyzje, łącznie z usuwaniem z zawodu ludzi, którzy nie są godni pełnić funkcji - czy urzędu sędziego, czy prokuratora - tylko taki sąd sprawi, że tych przypadków będzie znacznie mniej - powiedział Ziobro.

Jak podkreślił, "nie wystarczy właściwa reakcja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego". - Liczy się efekt później, liczy się to, czy będzie ochrona i obrona przed sądem dyscyplinarnym przez kolegów i koleżanki swojego kolegi. Czy też będzie pryncypialna decyzja w interesie publicznym i usuwanie z zawodu ludzi, którzy nie są z punktu widzenia profesjonalnego, czy etycznego gotowi, by tę funkcję sprawować w sposób należyty. Którym brak elementarnej wrażliwości wobec ofiar przestępstw tak drastycznych jak przypadek z Łodzi, czy tak strasznych i drastycznych jak przypadek z Pucka - oświadczył Ziobro. - Tego oczekuję - podkreślił.

Mam nadzieję, że ta ustawa o izbie dyscyplinarnej, o nowych zasadach postępowania dyscyplinarnego dla sędziów i prokuratorów, będzie wprowadzona, bo za tym przemawia interes publiczny i interes ofiar, osób pokrzywdzonych, tych którzy stali się już ofiarą przestępstwa, na które organa ścigania nie zareagowały w sposób właściwy, ale i każdego z nas, kto mógłby stać się ofiarą przestępstwa - powiedział Ziobro.

Prezydent Andrzej Duda w lipcu zdecydował o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział też wtedy podjęcie własnej inicjatywy legislacyjnej w tym obszarze.

Ustawa o SN, zawetowana przez prezydenta, zakładała m.in. utworzenie trzech nowych Izb SN, w tym Izby Dyscyplinarnej i zmianę trybu powoływania sędziów SN. Zgodnie z zapisami ustawy, wszyscy obecni sędziowie SN mogli zostać przeniesieni w stan spoczynku.