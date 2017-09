Obrazek przedstawia Jarosława Kaczyńskiego całującego się z... Andrzejem Dudą.

Został zmontowany z fotografii Jarosława Kaczyńskiego i zdjęcia opublikowanego przez Andrzeja Dudę z okazji Walentynek – widać na nim jak prezydent z szampanem w dłoni, całuje swoją obecną żonę, Agatę Kornhauser-Dudę.

Fotomontaż opisany jest komentarzem "Kiedy po alkoholu nie przejmujesz się tym co powiedzą inni" (pisownia oryginalna).

Profil Lecha Wałęsy na FB / Facebook

Publikacja wywołała falę krytyki: "Z całym szacunkiem do Pana osoby, ale to, co Pan robi jest (łagodnie mówiąc) niesmaczne. Mnie osobiście przeraża", "Publikowanie takich przeróbek nie przystoi", "Niżej nie można upaść!".

To kolejna publikacja Lecha Wałęsy, o której głośno w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu mówiono o nieznanej dotąd fotografii zrobionej najprawdopodobniej w trakcie rozmów w Magdalence 7 marca 1989 roku. Zdjęcie przedstawia gen. Czesława Kiszczaka trzymającego rękę na ramieniu uśmiechniętego Lecha Kaczyńskiego.