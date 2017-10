Czarnecki pytany, czy próby Turcji dołączenia do Unii Europejskiej będą popierane na arenie międzynarodowej, powiedział, że "w praktyce politycznej - a o to tu chodzi - nie ma tak naprawdę na agendzie akcesu Turcji do Unii Europejskiej".

Według Czarneckiego "jest inny problem - czy Turcja będzie izolowana na arenie międzynarodowej, czy nie". Jego zdaniem "w interesie Polski nie jest izolowanie Turcji, który to kraj ma drugą co do wielkości armię w NATO". Przypomniał także, że w ramach NATO funkcjonuje tzw. "flanka wschodnia", w której skład wchodzą Polska, Rumunia oraz Turcja. Zdaniem Czarneckiego, flanka ta "jest efektywną formułą".

Europoseł PiS powiedział także, że tworzenie "bariery, kordonu sanitarnego wobec Turcji byłoby błędem, byłoby to wręcz zachęcaniem ich do współpracy z Rosją, która też jest odrzucana przez Unię".

Czarnecki odniósł się także do wtorkowego spotkania w Warszawie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana z prezydentem Andrzejem Dudą. Według niego "bardzo dobrze, że ta wizyta miała miejsce". Tłumaczył, że relacje gospodarcze między Polską, a Turcją są ważne. Dodał, że "byłoby dobrze, gdyby tureckie inwestycje były większe, bądź bardziej obecne w Polsce, ale najważniejsza jest geopolityka".

We wtorek z oficjalną wizytą przyjechał do Warszawy, na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Na wspólnej, z tureckim prezydentem, konferencji prasowej prezydent Duda zadeklarował, że Polska popiera starania Turcji o wstąpienie do UE. Natomiast Erdogan powiedział, że Turcja oczekuje od Brukseli jasnej deklaracji w tej sprawie. Nie wódźcie nas dłużej za nos - mówił.

Podczas wizyty w Warszawie prezydent Erdogan, poza spotkaniem z prezydentem Dudą, rozmawiał także z marszałkami Sejmu i Senatu Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim, oraz wziął udział w Forum Biznesu. Prezydent Turcji nie spotkał się natomiast we wtorek z premier Beatą Szydło. Jak poinformował PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek w związku z sytuacją wewnętrzną w Turcji i koniecznością osobistego zaangażowania prezydenta Erdogana obie strony zdecydowały o przełożeniu spotkania na inny termin.