Tablica z wizerunkiem zmarłego przed ośmioma laty w katastrofie smoleńskiej posła PO stanęła na trawniku obok głównego gmachu Sejmu kilka dni temu. Widniał na niej apel: "Wzywamy do respektowania ostatniej woli śp. ojca śp. Sebastiana Karpiniuka i wstrzymania ekshumacji. Przyjaciele". W czwartek - jak donosili na portalach społecznościowych parlamentarzyści Platformy - tablica zniknęła.

Usunęli tablicę Sebastiana Karpiniuka. Z prośbą ojca, żeby zostawić Sebastiana w spokoju.

Szukam słowa. Pierwszy raz mi brakuje. pic.twitter.com/UxHV4Du03b — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) 15 lutego 2018

Senatorowie PO: Grażyna Anna Sztark i Piotr Zientarski wystosowali w tej sprawie pismo do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. - W związku z dzisiejszym usunięciem tablicy upamiętniającej posła śp. Sebastiana Karpiniuka z terenu Sejmu RP, zwracamy się z żądaniem natychmiastowego przywrócenia tej tablicy, która została ustawiona obok tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej tj. Pary Prezydenckiej i członków Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość - napisali senatorowie PO.

Z listu Grażyny Anny Sztark i Piotra Zientarskiego wynika, że autorem tablicy są senatorowie Platformy z woj. zachodniopomorskiego, przyjaciele pochodzącego z Kołobrzegu polityka.

W piątek do pisma senatorów Platformy odniosło się Centrum Informacyjne Sejmu. W oświadczeniu CIS czytamy m.in., że treść znajdująca się na tablicy poświęconej Sebastianowi Karpiniukowi "jest manifestem, którego adresatem w żadnym stopniu nie jest Sejm, gdyż sprawę bada Prokuratura". - Została również ustawiona bez zgody Kancelarii Sejmu. W czwartek tablica została przeniesiona, a senatorom, którzy ją ustawili, przekazano korespondencję w tej sprawie od Szefa Kancelarii Sejmu - głosi oświadczenie CIS.

Komunikat służb prasowych Sejmu odnosi się też do tablicy poświęconej Lechowi i Marii Kaczyńskim oraz zmarłym politykom PiS. - Tablica upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej została ustawiona przed Sejmem prawie osiem lat temu, kilka tygodni po tragedii, którą upamiętnia. Widnieje na niej napis: "Pamiętamy. Zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.".

Sebastian Karpiniuk spoczywa na cmentarzu w Kołobrzegu. Jego ekshumację - jak donosił w czwartek portal tokfm.pl - zaplanowano na najbliższy poniedziałek.

Do tej pory ekshumowano 67 ofiar katastrofy smoleńskiej; do kwietnia tego roku zaplanowano jeszcze 16 ekshumacji. Decyzję o otwarciu grobów ofiar katastrofy smoleńskiej, by ponownie przebadać ich szczątki, prokuratura uzasadniała zarówno błędami w rosyjskiej dokumentacji medycznej, brakiem dokumentacji fotograficznej, jak i tym, że Rosja nie zgodziła się na przesłuchanie rosyjskich biegłych, którzy na miejscu przeprowadzali sekcję zwłok.