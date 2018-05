Premier podczas spotkania z mieszkańcami Garwolina wyliczał osiągnięcia rządu w dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym, a także w sprawie rolnictwa, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości.

- Wiele z tych zmian, które tutaj państwu zaprezentowałem, które proponujemy na przyszłość - wyprawka, dodatkowe miliardy na drogi lokalne, obniżki podatków i obniżki ZUS, które też będą przecież kosztować w budżecie, nie ma nic za darmo - my to wszystko mogliśmy przeprowadzić dzięki jednemu; przede wszystkim dzięki jednemu panu, temu panu, który tutaj miał być tylko ja go zastępuję, dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu - podkreślił premier.

- I powiem bardzo dokładnie dlaczego. Otóż dlatego przede wszystkim, że trzeba było wiary w możliwość zmiany i woli przeprowadzenia tych zmian, z których wszyscy się jeszcze trzy lata temu śmiali - mówił szef rządu.

- Pamiętam to bardzo dokładnie, uczestniczyłem w wielu konferencjach, w wielu kongresach podatkowych, gospodarczych, finansowych, gdzie nikt nie wierzył w takie uszczelnienie podatków, w takie zwycięstwo nad mafią paliwową, mafią VAT-owską, przestępcami podatkowymi, które doprowadziło do uszczelnienia systemu podatkowego tak, że dzisiaj możemy przeprowadzać te wielkie reformy społeczne - oświadczył szef rządu.

W trakcie spotkania z szefem rządu doszło jednak do incydentu. W pewnym momencie Obywatele RP rozwinęli transparent, na którym skrót PiS został rozwinięty jako "Pycha i Szmal". To nie spodobało się zwolennikom Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z mężczyzn zaczął szarpać się z kobietą, która wyjęła transparent. Doszło do przepychanek również z innymi osobami. Konieczna była interwencja policji.

Nagranie z incydentu zamieścił na Twitterze dziennikarz Radia Zet: