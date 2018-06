Projektem Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawy 2.0, Konstytucji dla Nauki) zajmuje się Sejm. W czwartek posłowie wysłuchają sprawozdania sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która do tej ustawy oraz do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zarekomendowała ok. 160 poprawek. Resort nauki zapowiedział też, że w drugim czytaniu będzie rekomendował przyjęcie kolejnych 50 poprawek do projektów.

Ustawa jest błędna, ma wiele, wiele wad, dzieli społeczność akademicką. Dzieli też Polskę na wielkie uniwersytety i uczelnie peryferyjne. Jest niesprawiedliwa i nienowoczesna – ocenił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie poseł Kornel Morawiecki (koło Wolni i Solidarni).

Proszę posłów PiS, by jeszcze raz się zastanowili, czy poprzeć tę błędną ustawę – zaapelował Kornel Morawiecki.

Według niego ustawa podając ograniczenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, „zaprzecza trendowi, jakim na świecie jest e-learning na uczelniach". - W tym sensie to ustawa staroświecka, nas cofa - ocenił. Do ustawy krytycznie odniósł się też poseł Józef Brynkus (Kukiz’15), który ocenił, że jest ona "szkodliwa dla szkolnictwa wyższego i dla polskiej nauki”.

Z kolei Marek Kisilowski z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność powiedział: „Solidarność jest przeciwna ustawie. Jesteśmy (…) po rozmowach z przewodniczącym Komisji Krajowej, który wspiera nas w krytyce tej ustawy. Ta ustawa jest antyrozwojowa i antynarodowa".

Według Kisilowskiego ustawa jest zła ze względu na perspektywy rozwoju młodego pokolenia. - Całkowicie marginalizuje problem kształcenia i zadania kształceniowe szkoły, a opiera ocenę uczelni wyłącznie o element oceny bibliometrycznej i parametrycznej pracy naukowej. To będzie skutkowało tym, że kształcenie będzie prowadzone przez osoby najtańsze - przekonywał.

Na konferencji głos zabrał też prof. Marian Srebrny, reprezentant Inicjatywy obywatelskiej Instytutów PAN. Zwrócił uwagę na zaniedbanie w zapisach ustawy dotyczące instytutów PAN, które mogą sprawić, że pracownicy instytutów będą odpływać z placówek. Według niego projekt nie przewiduje „zadbania finansowego o działalność badawczą prowadzoną w instytutach PAN”.

„Pan profesor, będąc pracownikiem PAN, informatykiem, zarabia netto 2600 zł na miesiąc” – zwrócił uwagę Kornel Morawiecki.

Projekt ustawy przewiduje reformę uczelni państwowych, m.in. zmianę modelu finansowania szkolnictwa wyższego. Jeśli chodzi o same uczelnie - zakłada on utworzenie nowego organu publicznej szkoły wyższej (rady uczelni). Zawiera również nowe rozwiązania dotyczące m.in. uprawnień do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych, ścieżek uzyskania doktoratu, publikowania w czasopismach, roli habilitacji itp. Nowa ustawa, zgodnie z propozycją resortu nauki, ma zacząć obowiązywać od października 2018 r.