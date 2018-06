Z sondażu Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że 90 proc. wyborców PiS nadal będzie głosować na partię.

"2 proc. badanych odpowiedziało, że nie zagłosuje na PiS, a 8 proc. jeszcze nie wie", informuje też gazeta.

Ryszard Czarnecki: - Nie ma podstaw ku temu, żeby Jarosława Kaczyńskiego skazywać na polityczną emeryturę. Niektórzy się zdziwią, bo prezes będzie dalej krzepko dzierżył ster w PiS.

Inny rozmówca z otoczenia Kaczyńskiego dodaje: - Przekaz prezesa ma być taki, że tylko on rządzi w PiS. A wszyscy, którzy rozpuszczają plotki o jego odejściu, srogo tego pożałują. Dla kogoś może zabraknąć miejsca na liście do europarlamentu albo do Sejmu...