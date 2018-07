Z raportu NIK wynika, że w ostatnich latach rządów PO i PSL wydatki na nagrody dla osób na kierowniczych stanowiskach państwowych były na dość stałym poziomie, natomiast od 2016 r. systematycznie rosną - podaje tvn24.pl.

Wyniki kontroli NIK w tym zakresie znalazły się w ponad 400-stronicowym dokumencie "Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 r.", który właśnie trafił do Sejmu. To doroczne sprawozdanie NIK z realizacji przez rząd budżetu, dające posłom podstawę do głosowania nad absolutorium dla rządu. Sejm zajmie się nim prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu, rozpoczynającym się 3 lipca.

W 2014 r. na nagrody dla tej kategorii urzędników wydano 700 tysięcy złotych, tyle samo rok później. W 2016 r. na nagrody dla VIPów wydano 3,5 mln. W 2017 r., w porównaniu do roku 2014, wydatki na nagrody rosną 12-krotnie, do 8,6 mln złotych.