– Jeżeli ktoś przychodzi do nas do domu w gości i zaczyna nam przestawiać meble i właściwie nas wyrzucać z naszego domu to mamy prawo takiego gościa wyprosić – mówił Marcin Horała w programie "Woronicza 17" w TVP Info.

Jego zdaniem działalność fundacji Otwarty Dialog "nie jest jak działalność tysięcy organizacji międzynarodowych". - To jest bardzo specyficzna działalność. Mamy dużą organizację, ważną organizację finansowaną w sposób niejasny, ale wiemy, że z zagranicy – mówił.

Tłumaczył, że "pani, która nie jest obywatelem naszego kraju przyjeżdża do Polski i właściwie sto procent swojej działalności skupia na tym, żeby dokonać zmiany władze w Polsce metodami niedemokratycznymi". - Było nawoływanie do burd ulicznych, do Majdanu. Polska ma prawo się bronić – stwierdził.

Rację przyznał mu obecny również w programie Piotr Guział z Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej. Wskazał, że liczył, na oficjalne oświadczenie władz państwa, tymczasem jak zauważył, doniesienia o finansowaniu fundacji Otwarty Dialog z Kazachstanu pochodzą od blogera.

– Rzeczywiście nie może być tak, że obywatel innego państwa w Polsce nawołuje do obalenia rządu metodami niedemokratycznymi – przyznał rację posłowi Horale. – Jest wolność wypowiedzi, każdy obywatel ma prawo się z rządem nie zgadzać i demonstrować na ulicach. To jest jego konstytucyjne prawo. Natomiast mamy prawo oczekiwać od obywateli innych państw, że będą się u nas zachowywali przyzwoicie. Działalność pani Kozłowskiej budziła zastrzeżenia, ale nie tędy droga, żeby wydalać – ocenił.