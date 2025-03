Strzelanina w pobliżu Białego Domu. Napastnik wymachiwał bronią

W niedzielę rano funkcjonariusze Secret Service zobaczyli mężczyznę, który niósł broń palną w pobliżu Białego Domu. Gdy funkcjonariusze zbliżyli się do mężczyzny, ten wyciągnął broń, co doprowadziło do wymiany ognia. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.

Wcześniej lokalna policja skontaktowała się z agencją Secret Service, informując, że do Waszyngtonu może podróżować "osoba o skłonnościach samobójczych". ABC News, powołując się na oświadczenie Secret Service, informuje, że funkcjonariusze działali zgodnie z procedurami, aby zapewnić bezpieczeństwo w rejonie Białego Domu.

Incydent miał miejsce w pobliżu Eisenhower Executive Office. To budynek sąsiadujący z Białym Domem. Jak wskazano w oświadczeniu, prezydent Donald Trump nie przebywał wówczas w rezydencji, ponieważ spędza weekend w swoim domu na Florydzie.

