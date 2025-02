Amerykański przywódca zaznaczył również ukraińskiemu liderowi: Albo zawieracie umowę, albo się wycofujemy.

Trump wspomniał o Polsce

Jestem bardzo zaangażowany na rzecz Polski - oświadczył na konferencji w Białym Domu prezydent USA Donald Trump. Myślę, że Polska naprawdę stanęła na wysokości zadania i wykonała świetną robotę dla NATO - dodał. Jak wiesz, zapłacili więcej, niż musieli. To jedna z najlepszych grup ludzi, jakie kiedykolwiek poznałem. Jestem bardzo zobowiązany wobec Polski - powiedział Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarza Polskiego Radia na temat podtrzymania zobowiązań sojuszniczych w NATO. Trump stwierdził, że podtrzymuje zobowiązanie wobec państw bałtyckich i całego NATO, choć zaznaczył, że NATO musi zwiększyć wydatki na obronność.

Reklama

Zełenski ostrzegł, że jeśli Ukraina nie powstrzyma Putina, Rosja "pójdzie dalej, do państw bałtyckich i Polski".

Reklama

Ale najpierw ruszy na państwa bałtyckie, bo one były republikami ZSRR i Putin chce je przyłączyć z powrotem do swojego imperium - powiedział ukraiński prezydent

"Mamy bardzo uczciwą umowę"

Mamy bardzo uczciwą umowę, która oznacza, że będziemy tam i jest to duże zobowiązanie - powiedział w piątek prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. Jak dodał, nie może się doczekać, by rozpocząć wydobywanie ukraińskich minerałów.

Mamy coś, co jest bardzo uczciwym układem, i nie możemy się doczekać, by kopać, kopać, kopać i pracować nad tymi ziemiami rzadkimi. To oznacza, że będziemy tam i to jest duże zobowiązanie ze strony Stanów Zjednoczonych - powiedział Trump na początku spotkania w Gabinecie Owalnym.

Stanowisko Zelenskiego

Bez USA europejskie siły pokojowe nie będą tak silne, jak trzeba - powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Mówił też o potrzebie dodatkowych dostaw systemów obrony powietrznej.

Podczas powitania w Gabinecie Owalnym Zełenski stwierdził, że liczy, iż podpisanie umowy o surowcach będzie "pierwszym krokiem ku prawdziwym gwarancjom bezpieczeństwa". Zapowiedział też jednak, że poruszy temat wojsk stabilizacyjnych w Ukrainie, o których mówią Francja i Wielka Brytania, lecz zaznaczył, że potrzebne jest też zaangażowanie USA.

Wiemy, że Europa jest gotowa, ale bez Stanów Zjednoczonych nie będzie na tyle silna, jak tego potrzebujemy - powiedział.

"Powstrzymać Putina"

Bardzo liczę na pana silne stanowisko, by powstrzymać Putina. Mówił pan, że wojny już wystarczy. I myślę, że to ważne, by powiedzieć te słowa Putinowi (...), bo jest zabójcą i terrorystą. Ale razem, mam nadzieję, że możemy go powstrzymać - zadeklarował ukraiński prezydent w Gabinecie Owalnym.

Zełenski i Trump spotkali się przed Białym Domem

Zełenski został powitany przez Trumpa przed Białym Domem w towarzystwie asysty honorowej żołnierzy z flagami wszystkich stanów i terytoriów. Przywódcy nie odpowiedzieli na pytania prasy i skierowali się do Gabinetu Owalnego, gdzie wygłoszą wstępne oświadczenia i będą odpowiadać na pytania. Następnie zjedzą wspólny lunch.

Rozmowy w Gabinecie Owalnym

Prezydent Ukrainy przybył do Białego Domu, by podpisać umowę ramową o partnerstwie w wydobyciu minerałów krytycznych i innych zasobów naturalnych Ukrainy. Według Trumpa ma to być zarówno forma zapłaty za środki zainwestowane we wsparcie Ukrainy, jak i gwarancja bezpieczeństwa i obecności USA w Ukrainie. Dokument zakłada utworzenie wspólnego funduszu, którego celem jest odbudowa Ukrainy i zapewnienie długoterminowej stabilności gospodarczej.

Nowa umowa USA-Ukraina

Fundusz będzie wspólnie zarządzany przez oba kraje, a Ukraina ma go zasilać kwotą 50 proc. wpływów z wydobywanych w przyszłości zasobów. Jednocześnie szczegóły funkcjonowania funduszu mają zostać zawarte w osobnej przyszłej umowie.

Podpisanie dokumentu planowane jest na godz. 19 czasu polskiego. Wtedy też obaj przywódcy wystąpią na wspólnej konferencji prasowej.