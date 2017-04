Jak twierdzą przeciwnicy wiceministra, kupowane uzbrojenie zamiast do armii trafiało na czarny rynek. W aferę zamieszana była polska firma Bumar. Ziad Cattan niedawno trafił do jordańskiego aresztu. Jest jednak jeden problem: z punktu widzenia prawa jest Polakiem.

Byłego wiceministra aresztowano na lotnisku w Ammanie 15 stycznia, gdy wylegitymował się paszportem z orłem w koronie na okładce. Za kilka tygodni najpewniej zostanie wydany do Iraku. Jak wynika z informacji DGP, mimo trwających ponad dekadę, ogromnych kontrowersji wokół jego życiorysu, Cattan nie figuruje w polskim rejestrze karnym. 8 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o niedopuszczalności ekstradycji byłego urzędnika do Iraku, na co Bagdad naciskał od lat.

10 dni później podobną decyzję podjął minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. I sędzia, i minister powoływali się na to, że chodzi o niekaranego w Polsce obywatela RP, któremu w Iraku grożą faktyczne dożywocie i tortury. Sprawdziliśmy, jak to się stało, że osoba oskarżana o doprowadzenie do największego skandalu w historii powojennego Iraku trafiła do jordańskiego aresztu. Co zrobiła polska dyplomacja, by go z niego wyciągnąć. I jakie są kulisy przekrętu z jego udziałem.

