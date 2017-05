Komentatorzy odnotowują, że w trakcie centralnych uroczystości stulecia objawień maryjnych w Fatimie papież wielokrotnie nawoływał do większej troski o najsłabszych. Przypominają wypowiedź Franciszka, który w portugalskim sanktuarium zaapelował o Kościół biedniejszy w środki i bogatszy w miłość.

Jak zauważają dziennikarze, o ubogich i chorych Franciszek mówił zarówno w swoich modlitwach, jak i w wystąpieniach kierowanych do ponad miliona wiernych zgromadzonych w sanktuarium, a także miliardów osób na całym świecie śledzących pielgrzymkę papieską w mediach. Przypomniano także, że na zakończenie mszy w sobotę papież pobłogosławił osoby chore.

Prywatna telewizja SIC podkreśliła, że Franciszek podczas dwudniowego pobytu w Portugalii sam zdradzał oznaki osłabienia. Papież był wyraźnie zmęczony. Okazuje się, że jest przeziębiony - ujawniła stacja. Dziennik "Publico" na swojej stronie internetowej napisał, że w Fatimie Franciszek po raz kolejny pokazał swoje bardzo ludzkie oblicze, a także troskę o osoby słabe, chore i wykluczone.

Z kolei publiczna telewizja RTP wskazała, że odmowa Franciszka przybycia do Lizbony, która nie znalazła się na trasie zakończonej w sobotę pielgrzymki do Portugalii, mogła być nieprzypadkowa.

Papież od dłuższego czasu deklarował, że interesuje go tylko i wyłącznie podróż do Fatimy na obchody stulecia objawień maryjnych. Fakt, że Franciszek podczas swojego ponadczteroletniego pontyfikatu nie odwiedził jeszcze żadnej stolicy kraju Unii Europejskiej, może wyjaśniać motywy takiej decyzji. Prawdopodobnie argentyński papież chce w ten sposób zamanifestować, że bardziej od głównych miast interesują go peryferie - ocenili komentatorzy RTP.

Dziennikarze tej stacji na zakończenie transmisji z pobytu papieża w Fatimie poinformowali, że według jednego z ostatnio przeprowadzanych w krajach katolickich badań Portugalczycy są narodem najbardziej sympatyzującym z papieżem Franciszkiem.

W sobotę po wylocie papieża do Rzymu prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa powiedział dziennikarzom, że w ostatnich słowach przed podróżą powrotną Franciszek wyznał, iż był miło zaskoczony ciepłem i sympatią osób towarzyszących mu w uroczystościach modlitewnych w Fatimie.

Kulminacyjnym wydarzeniem dwudniowej wizyty papieża w Portugalii była kanonizacja Franciszka i Hiacynty Marto, którzy jako dzieci uczestniczyły w objawieniach maryjnych w Fatimie w 1917 r. Trzecią uczestniczką była ich kuzynka, Łucja dos Santos, której proces beatyfikacyjny prowadzony jest w Watykanie od lutego br.