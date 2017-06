Zamach terrorystyczny nastąpił w zaledwie tydzień po spotkaniu prezydenta USA (Donalda Trumpa) i zacofanych (saudyjskich) przywódców, którzy wspierają terrorystów. Fakt, że Państwo Islamskie przyznało się do odpowiedzialności (za zamachy), dowodzi, że byli oni zaangażowani w ten brutalny atak - głosi oświadczenie Gwardii Rewolucyjnej.

Niechaj nie będzie wątpliwości co do tego, że za dzisiejsze ataki w Teheranie zemścimy się na terrorystach, ich sojusznikach oraz na tych, którzy ich wspierają - oznajmił też generał Gwardii Rewolucyjnej Hosejn Salami.

Gwardia przypomniała również w swym komunikacie, że "dowiodła w przeszłości, iż bierze odwet za wszelką niewinną krew przelaną w Iranie".

Co najmniej 12 osób zginęło, a 43 zostały ranne w przeprowadzonych w środę przez uzbrojone grupy zamachach na parlament Iranu oraz mauzoleum ajatollaha Chomeiniego w Teheranie.

Irańskie ministerstwo ds. wywiadu oświadczyło, że udaremniono trzeci atak terrorystyczny na terenie kraju.

Ataki potępiła Unia Europejska, Rosja, Irak, Pakistan i Katar. Prezydent Rosji Władimir Putin wysłał do irańskiego prezydenta Hasana Rouhaniego telegram, w którym deklaruje gotowość do podjęcia współpracy z Teheranem, aby "położyć kres pladze terroryzmu".

Do obu ataków przyznało się Państwo Islamskie, o czym poinformowała powiązana z tą organizacją propagandowa agencja Amak. Jeśli ta deklaracja się potwierdzi, będzie to pierwszy atak IS na terytorium Iranu. Sunniccy ekstremiści, w tym IS, pozostają w stanie wojny z szyickim Iranem oraz wspieranymi przez Teheran milicjami walczącymi z Syrii i Iraku.