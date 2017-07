Według włoskiej agencji do zdarzenia doszło w rejonie masowo odwiedzanej przez turystów toskańskiej miejscowości Monteriggioni po awanturze w lokalnym autobusie. Imigrant rzucił się z nożem na kierowcę, zadając mu ciosy w klatkę piersiową. Mężczyzna stracił dużo krwi i w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

Gdy pasażerowie wezwali pomoc, przybyli na miejsce karabinierzy zostali zaatakowani przez napastnika. Aby go powstrzymać strzelili do niego, raniąc go. Żaden z funkcjonariuszy nie odniósł obrażeń.

Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić motywy i okoliczności ataku.