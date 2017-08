W pierwszym półroczu br. liczba wykrytych nielegalnych przekroczeń granicy była znacznie mniejsza niż w porównywalnym okresie zeszłego roku. Odnotowano wówczas 129 315 takich przypadków - podał w niedzielę tygodnik "Welt am Sonntag" (WamS), powołując się na dane Strategicznego Ośrodka Analiz Nielegalnej Migracji (GASIM).

Najwięcej prób przejścia przez zieloną granicę ma miejsce na granicy z Austrią - ponad 8 tys. Ze Szwajcarii nielegalnie próbowało wjechać do Niemiec ponad 3 tys. uchodźców. Bawarska policja ostrzega przed rosnącą liczbą migrantów usiłujących przedostać się do Niemiec w pociągach towarowych. "Kilka czynników skłania do przypuszczeń, że nielegalna migracja do Niemiec wzrośnie w drugiej połowie roku" - przewidują analitycy Ośrodka.

Jednym z powodów jest sytuacja we Włoszech. Od początku roku do włoskich portów dotarło ponad 95 tys. migrantów. Władze kraju nie radzą sobie z napływem uchodźców - ocenia GASIM. Eksperci wskazują ponadto na zaostrzenie przepisów o azylu w krajach skandynawskich.

Ogółem od stycznia do lipca z zamiarem ubiegania się o azyl przyjechało do Niemiec 90 tys. obcokrajowców. Zdaniem "WamS" oznacza to, że policja zatrzymuje zaledwie niewielki odsetek migrantów przedostających się przez zieloną granicę do Niemiec. Większość z nich nie posiada żadnych dokumentów. GASIM jest platformą wymiany informacji urzędów zajmujących się migracją - policji federalnej, Federalnego Urzędu Migracji i Uchodźców, wywiadu i MSZ.