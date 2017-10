Od wielu lat toczy się spór o miejsce pochówku szczodrego świętego.

Do tej pory uważano, że w 1999 roku grób biskupa został przeniesiony do włoskiego miasta Bari. To właśnie tam znajduje się bazylika św. Mikołaja. Jednak zdaniem naukowców z Antalya's Monument Authority, grób św. Mikołaja znajduje się pod starożytnym kościołem w Demre w południowej Turcji.

Tak spektakularne wieści szybko się rozchodzą. Na miejsce odkrycia już przybywają pierwsze grupy zaciekawionych turystów.