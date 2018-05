Michał Dworczyk zdradził na antenie TVP Info, ile będzie kosztowało Polsę porozumienie z władzami Jersey City w sprawie przeniesienia pomnika o 50 metrów. Dzięki porozumieniu, które zostało zawarte, działka warta wiele milionów dolarów będzie na 99 lat przekazana we władanie polskiego konsulatu. To będzie godne miejsce - powiedział. Jak dodał, państwo zapłaci za prawo do użytkowania gruntu około 400-450 tys. złotych.

Jego zdaniem, to jednak jest doskonały interes, bo działka ta jest warta nawet kilka milionów dolarów.

Pomnik Katyński jest usytuowany w Jersey City, w stanie New Jersey, na placu Exchange Place. 30 kwietnia burmistrz Fulop informował o projekcie stworzenia parku na terenie, na którym stoi obecnie monument. Zapowiedział, że pomnik zostanie przeniesiony i tymczasowo przechowany w Departamencie Prac Publicznych, aby nie został uszkodzony. Plany usunięcia pomnika wywołały sprzeciw miejscowej Polonii, a także władz w Warszawie.

W ramach wypracowanego ostatecznie, kompromisowego rozwiązania pomnik ma pozostać na nadbrzeżu rzeki Hudson i zostanie jedynie przesunięty o 60 metrów od miejsca, w którym znajduje się obecnie.