Wilki? Cieszę się, że są

-Gdy spotykam w lesie wilka, jestem zafascynowany. Cieszę się, że tutaj są. Cieszę się, że przechodzą przez naszą wieś. Cieszę się, że nie ma nudy - zapewnił przyrodnik z rozmowie z Piotrem Nowakiem. Adam Wajrak był gościem programu Jest Temat Dziennik.pl.

Reklama

Czy wilk może zaatakować człowieka?

Przyrodnik wyjaśnił, że zaledwie dwa razy w historii ludzkości zanotowano przypadki ataku wilka na człowieka. W dodatku było to na terenach, gdzie wilki się poluje.



- Uważałbym na wszystkie opowieści o atakach wilków na ludzi. To jest zdarzenie mniej więcej tak prawdopodobne jak uderzenie meteorytem w głowę. Psy zabijają na świecie rocznie 20 tys. osób, nie mówiąc już o ofiarach wypadków samochodowych albo zabijani są przez bydło domowe. To są olbrzymie ilości. A wilki wyglądają na tym tle bardzo niepozornie, to jedne z najbezpieczniejszych zwierząt dzikich. Zachowują się bardzo racjonalnie.

Jak się zachowuje wilk, gdy spotka człowieka?

Wiele osób obawia się spotkania z wilkiem, myśląc, że drapieżnik jest skłonny zaatakować, a nawet pożreć człowieka. W gminie Jawornik Polski na Podkarpaciu niedawno wydano pozwolenie na odstrzał jednego osobnika (nie zostało zrealizowane, bo myśliwi nie znaleźli żadnego). Powodem były obawy mieszkańców, że wilk może zaatakować dziecko na ulicy.



- Podchodzi, spojrzy, ucieka. Bardzo rzadko zdarzają się ciekawskie. Kręcąc film w lesie zobaczyłem kiedyś wilki idące w naszą stronę. Podeszły do nas na pięć metrów. Mieliśmy zasłonięte twarze, więc nie skojarzyły nas z człowiekiem. Nic się nie wydarzyło, jak Pan widzi - jestem cały niepogryziony.

Jak się powinien zachować człowiek, gdy spotka wilka?

Adam Wajrak ma jedną radę na wszystkich, którzy będą mieć okazję spotkać wilka w lesie. Bynajmniej nie jest to ostrzeżenie.



-Jeśli spotkacie wilka, to możecie zrobić tylko jedno: zachwycić się, bo ta chwila nie potrwa zbyt długo. Zwykle, gdy nie jesteście odpowiednio zamaskowani, to takie spotkanie jest tylko momentem. Wilki się boją, bo mają powody by się bać.



Każdego roku w Polsce w wypadkach samochodowych ginie od 100 do 150 wilków. Zbliżoną liczbę uśmiercają kłusownicy.

Dlaczego ludzie boją się wilków?

- Powiem coś, co z pozoru wydaje się sprzeczne: nie dziwię się ludziom, że boją się wilków i nie ma powodu, by bać się wilków - powiedział Adam Wajrak w wywiadzie. - Gdy pierwszy raz usłyszałem wycie wilka, jako piętnastolatek w Bieszczadach, poczułem jak uruchamiają mi się wszystkie zasłyszane opowieści, z Jacka Londona, Pana Kleksa- wyjaśnił.



Ma tu zastosowanie jeden z najbardziej przerażających mechanizmów psychologicznych. Człowiek na pewnym etapie rozwoju cywilizacji postanowił eksterminować wilka, gdyż też rywalizował z nim o zwierzynę, w tym również zagrodową.



Kto nie słyszał powiedzenia "wilk w owczej skórze". Adam Wajrak zwrócił uwagę, że wiele pokoleń zostało wychowanych na historiach, które stawiały wielki w negatywnych rolach.



- Każdy kto studiował historię jakiejkolwiek eksterminacji wie, że potrzebni są: wykonawcy, narzędzia oraz opowieść. Musimy grupie ludzkiej bądź zwierzęciu, które chcemy wyeliminować przyprawić gębę. Tak zrobiono z wilkiem. To są tysiące lat propagandy, kulturowego osadzania wilka jako złego, jako zagrożenia. Są to oczywiście opowieści paskudne i podobnie jak w przypadku ludzkich grup etnicznych - nieprawdziwe. Ale to się odkłada ludziom w głowach - wyjaśnił gość programu Jest Temat Dziennik.pl

Ile jest wilków w Polsce?

W Polsce żyje obecnie ok 3000-3500 tysiąca wilków. Najwięcej z nich w województwie podkarpackim - 1147 (dane z 2020 roku) oraz w Wielkopolskim - 442. Populacja wilków w Polsce notuje stały wzrost.

Czy wilk jest gatunkiem chronionym?

Do końca lutego 2025 są gatunkiem ściśle chronionym, co jest wynikiem przyjęciem przez Polskę regulacji w 1998 roku. Niestety, lobby myśliwskie oraz rolnicze doprowadziło do zmian na tym polu. W związku z decyzją Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej z jesieni 2024, ochrona wilka została zluzowana z poziomu III (ochrona ścisła) do poziomu II (gatunek chroniony).