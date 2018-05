Chodzi o wszystkie pozytywne decyzje wydane w postępowaniach azylowych przez BAMF w Bremie od 2000 roku - podkreśliła Cordt. Jak dodała, sprawdzenie wszystkich tych decyzji zajmie około trzech miesięcy; do tego zadania oddelegowano ok. 70 urzędników. W połowie kwietnia wyszło na jaw, że poprzednia kierowniczka bremeńskiego urzędu w latach 2013-16 przyznała azyl co najmniej 1,2 tys. osób, które nie spełniały wymaganych przy tym kryteriów.

Prokuratura w Bremie prowadzi obecnie postępowanie przeciw byłej szefowej oddziału BAMF w Bremie i pięciu dodatkowym osobom z powodu korupcji i zorganizowanego nakłaniania do bezprawnego składania wniosków o azyl.