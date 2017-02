Wykorzystując fakt posiadania podwójnego obywatelstwa i uzyskując nowy paszport izraelski, Eyal P. w styczniu 2017 r. podjął próbę wyjazdu na Białoruś. W związku z obowiązującym zakazem Straż Graniczna uniemożliwiła podejrzanemu przekroczenie granicy i powiadomiła o powstałej sytuacji prokuraturę - poinformował w piątek prok. Michał Dziekański, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dodał, że prokurator prowadząca postępowanie doprowadziła do zatrzymania podejrzanego, a następnie - do tymczasowego aresztowania na 3 miesiące przez sąd. Śledztwo to zostało przejęte w sierpniu 2016 r. z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przez wyspecjalizowany w prowadzeniu postępowań związanych z obrotem giełdowym Wydział II Śledczy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W październiku 2016 r., oprócz postawionego przez gdańską prokuraturę zarzutu z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Eyal P. usłyszał dodatkowy zarzut popełnienia przestępstwa wyłudzenia mienia wielkiej wartości. Sprawa ma charakter rozwojowy, a do prokuratury zgłaszają się kolejni pokrzywdzeni - podał Dziekański.