W Krakowie panuje I stopień zanieczyszczenia powietrza (stężenie pyłu PM10 pomiędzy 50 a 200 mikrogramów na m sześc.). Wcześniej (wtorek-czwartek) w mieście obowiązywał alarm smogowy (III stopień zanieczyszczenia) - średnie dobowe stężenie PM10 przekraczało 300 mikrogramów na m sześc. Dopuszczalna norma to 50 mikrogramów na m sześc.

Jakość powietrza w mieście jest wciąż zła i bardzo zła. Zgodnie z prognozami zamieszczonymi na stronie małopolskiego urzędu marszałkowskiego (powietrze.malopolska.pl), w piątek wieczorem jakość powietrza poprawi się, jednak w sobotę i w niedzielę znowu będzie bardzo zła. Na ulicach Krakowa można spotkać coraz więcej osób w maseczkach na twarzy. Specjalne maseczki - zgodnie z informacjami producentów - mają nie przepuszczać toksycznych pyłów.

Zanieczyszczone powietrze jest od tygodnia jednym z najważniejszych tematów, o którym mówią krakowianie, ale i różne instytucje, politycy, lekarze. Szpitale są pełne, wielu pacjentów skarży się na smog. Od soboty do czwartku obowiązywała bezpłatna komunikacja publiczna dla kierowców.

W piątek Grzegorz Piątkowski, szef krakowskiego oddziału Polski Razem Zjednoczonej Prawicy, przed magistratem mówił dziennikarzom o swoim niezadowoleniu z polityki antysmogowej miasta. Piątkowski złożył także wniosek do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. W piśmie domaga się zwrotu kosztów - 275 zł - za zakup maseczki przeciwsmogowej. Niestety tak drogie są maseczki. Te za ok. 50 zł są nieskuteczne - ocenił. Zachęcił też krakowian do składania podobnych wniosków o zwrot kosztów. Wniosek do pobrania jest na stronie internetowej Piątkowskiego.

Wszystkie działania, które prezydent dotychczas, przez te 15 lat był łaskaw podjąć, skończyły się tym, że przez prawie połowę stycznia nie można było oddychać i najlepszym wyjściem byłoby po prostu wyjechać - powiedział Piątkowski.

Wśród "win" Majchrowskiego Polska Razem Zjednoczona Prawica wymieniła m.in. nieodpowiedzialne planowanie przestrzenne – wycinkę parków, zabudowę ciągów przewietrzania miasta. Zdaniem partii administracja Majchrowskiego nie podejmuje działań mających na celu ograniczenie napływu zanieczyszczeń z gmin sąsiednich, a akcja wymiany pieców jest prowadzona powoli i nieudolnie.

Rzecznik Urzędu Miasta Krakowa Jan Machowski powiedział PAP, że wniosek Piątkowskiego zostanie rozpatrzony. Jak podkreślił, miasto prowadzi intensywną politykę antysmogową. Od kilku lat trwa intensywna wymiana pieców węglowych, które są główną przyczyną powstawania zanieczyszczenia powietrza. Miasto przeznacza wielomilionowe środki na ten cel - zaznaczył Machowski.

W ubiegłym roku na wymianę przeznaczono ponad 63 mln zł i zlikwidowano 4,2 tys. pieców i kotłów węglowych. Aktualnie w trakcie rozpatrywania w ramach PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) znajduje się ponad 5 tys. wniosków, co odpowiada likwidacji ok. 8 tys. palenisk węglowych. W tym roku na wymianę palenisk Kraków ma zabezpieczone ok. 150 mln zł.

Kiedy stężenie pyłu PM10 przekroczy w mieście 150 mikrogramów na m sześc., w mieście obowiązuje bezpłatna komunikacja publiczna dla kierowców, zaś straż miejska kontroluje czym mieszkańcy palą w piecach. Kraków - mówił rzecznik magistratu - zachęca inne miasta, a szczególnie gminy ościenne, by dążyły do jak najszybszej wymiany starych pieców węglowych i eliminacji najgorszej jakości paliw.

Potrzebne są też zmiany w prawie krajowym o co wielokrotnie postulowaliśmy w Warszawie, a pakiet naszych propozycji otrzymała m.in. minister Jadwiga Emilewicz - zaznaczył rzecznik i wśród postulatów wymienił m.in.: wprowadzenie jednolitych na terenie całego kraju standardów dla paliw i kotłów, wyposażenie kominiarzy w uprawnienia kontrolne, powrót do prac nad specustawą dotyczącą przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie sieci ciepłowniczych.

Dopuszczalny poziom pyłu PM10 w powietrzu to 50 mikrogramów na m sześc. w ujęciu dobowym. Indeks jakości powietrza wyszczególnia sześć stopni: przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów jakość jest bardzo dobra, między 21 a 60 mikrogramów - dobra, 61-100 mikrogramów - umiarkowana, 101-140 mikrogramów - dostateczna, 141-200 mikrogramów - zła, a powyżej 200 - bardzo zła. Przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na m sześc. oznacza alarm smogowy.