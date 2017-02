Ich upublicznienie nazywa "zagraniem pod publiczkę". - Przecież w tej chwili sędziowie składają takie oświadczenia do swych prezesów i urzędów skarbowych, a ja składam do prezydenta i urzędu skarbowego. Są niejawne, ale służby wszystko mogą sprawdzić. Po co zatem ujawnienie? Żeby ludzie się rzucili na te oświadczenia i zaczęli dysputy: "Skąd on ma?". Sędzia rozstrzyga konflikt i nie może być wystawiany na odwet i zemstę przegranych – mówiła w rozmowie z Onetem prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego.

Jak dodała, "nie kryje" majątków sędziów. Według Gersdorf, władza chce by społeczeństwo myślało o sędziach, jako o "tłustych kotach". - Przeciętny radca prawny zarabia więcej, niż sędzia sądu rejonowego. 7 tys. to straszne pieniądze? Na tym szczeblu 70 proc. nominacji to kobiety. Zarobki nie są wystarczające, by mężczyźni podejmowali ten zawód. Nieco lepiej jest w sądach okręgowych, ale za te ok. 10 tys. brutto dobrze żyć można tylko na prowincji. A co jest na samym szczycie? Dobry adwokat ma się lepiej, niż sędzia Sądu Najwyższego – wskazała Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego.

Gersdorf wyjaśniła, że "sędzia powinien być mądry, krystaliczny, moralny, nieprzemakalny". - Więc musi dobrze zarabiać - porównywalnie do adwokatów, radców i notariuszy. A my zarabiamy dobrze, ale nie rewelacyjnie – oceniła prof. Gersdorf.