Według ustaleń PAP, w wyniku kontroli prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wykryto takie nieprawidłowości, które pozwoliły na skierowanie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Zamówienie publiczne udzielone HP Polska opiewało na 19,6 mln zł. Kontrola CBA prowadzona była od lipca 2014 do maja 2015 r. Zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Warszawie skierowano w ostatnich dniach - wynika z informacji PAP.

CBA podejrzewa, że b. prezes Zbigniew D., b. członek zarządu Zakładu Dariusz Ś., Helena Z. - dyrektor departamentu systemów informatycznych ZUS i Leszek P. - naczelnik wydziału w ZUS, mogli nadużyć swych uprawnień lub nie dopełnić obowiązków zlecając HP obsługę serwisową części systemów ZUS i oprogramowania w trybie zamówienia z wolnej ręki - mimo że nie było powodów do zastosowania takiego trybu.

Za takie przestępstwo urzędnicze przy decyzjach majątkowych - nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków i wyrządzenie tym szkody wielkich rozmiarów - grozi kara od roku do lat 10.

PAP dowiedziała się, że w trakcie kontroli CBA oceniło, iż przy zamówieniu prezes, członek zarządu, dyrektor i naczelnik oparli się jedynie o oświadczenie szefa HP Polska, że tylko ta firma jest uprawniona do serwisowania sprzętu i oprogramowania Hewlett-Packard na terenie Polski. Tymczasem z wyników kontroli wynikało, że szef firmy podał, iż wyłączność dotyczy dostaw, a nie usług serwisowania, bo sprzęt mogą serwisować firmy spełniające wymogi HP - wynika z ustaleń kontroli CBA.

Prokuratura Regionalna w Warszawie nie otrzymała do środy takiego zawiadomienia - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa prokuratury Agnieszka Zabłocka-Konopka. Również rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz powiedział PAP, że Zakład nie ma informacji na temat takiego postępowania wobec b. prezesa. W kwietniu 2014 r. ZUS w informacji dla dziennikarzy na temat działań związanych z Kompleksowym Systemem Informatycznym podał, że na żądanie 31 stycznia 2014 r. przekazał CBA dokumentację dotyczącą postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzonych w 2013 r.

Były to zamówienia na "zakup szkoleń związanych z modyfikacją i rozbudową oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS", "modernizację systemu Komputera Centralnego ZUS wraz z zakupem licencji" i "opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania HP w Centrali ZUS". Zawiadomienie do którego dotarła PAP dotyczy ostatniego z tych zamówień.