Do zdarzenia doszło w Tomaszowie Mazowieckim z soboty na niedzielę. Do miejscowego szpitala - w trakcie porodu - przyjęta została 40-latka. Okazało się, że kobieta wcześniej spożyła znaczną ilość alkoholu, co - zdaniem lekarzy - bardzo utrudniało prawidłowy przebieg narodzin. Ostatecznie zdecydowano o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia.

Jak informuje policja, bliźnięta są wcześniakami. W ocenie personelu medycznego, ich stan jest stabilny. Badania krwi wykazały w organizmie matki ponad 2,7 promila alkoholu.

Policja, która wyjaśnia sprawę, czeka m.in. na wyniki badania krwi dzieci. 40-latce może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.