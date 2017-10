Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty meteorologiczne i hydrologiczne dla wielu województw. Na Wybrzeżu obowiązuje ostrzeżenie trzeciego - najwyższego stopnia.

Według wstępnych danych Państwowej Straży Pożarnej tylko w niedzielę wichura wywołana cyklonem Grzegorz złamała ponad sześć tysięcy drzew. Podczas usuwania szkód zostało rannych sześciu strażaków. Łącznie z nimi obrażenia poniosło 16 osób. - Odnotowaliśmy prawie 7900 wyjazdów strażaków - poinformował - Dwie osoby nie żyją, 16 jest rannych, w tym sześciu strażaków. Uszkodzonych zostało 1100 budynków, w tym ponad 850 mieszkalnych - wyliczał w TVN24 Paweł Frątczak, rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

To jednak nie wszystko. Cyklon Grzegorz sprowadzi do nas również lodowate powietrze z północy. Na początku tygodnia odczuwalne będzie ochłodzenie. Nocami możliwe są przymrozki oraz lekkie opady śniegu. Przyczyną zimnej pogody będzie napływ arktycznego powietrza ze Skandynawii. Stanie się tak po tym, jak w poniedziałek cyklon Grzegorz przesunie się nad Rosję, a nad Atlantykiem nadal będzie wyż. W strefie między wyżem a niżem utworzy się bardzo silna, północna cyrkulacja powietrza. Będzie ona przenosić najkrótszą drogą zimne masy powietrza z Arktyki przez Skandynawię i Bałtyk do Polski.

Ostatnie dwa dni października, czyli poniedziałek i wtorek, zapowiadają się zimno: na termometrach zobaczymy od 4 do 8 stopni. 1 listopada będzie odrobinę cieplej, bo do 11 stopni. W następnych dniach temperatura będzie wynosić od około 7, 8 stopni na wschodzie do 12, 13 na zachodzie kraju. Kolejne dni, od 6 listopada, będą z kolei nieco chłodniejsze z temperaturą nie przekraczającą 12 stopni.

A jak dokładnie przedstawia się prognoza pogody na najbliższe dni?

30.10 (niedziela/poniedziałek – poniedziałek)

Zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich śniegu z deszczem. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C, jedynie nad morzem miejscami 7°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 8°C. Wiatr dość silny, porywisty, na wschodzie i nad morzem porywy 85 km/h, a na północnym wschodzie do 100 km/h.

30/31 – 31.10 (poniedziałek/wtorek – wtorek)

Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Bez opadów miejscami na południu i południowym wschodzie. Temperatura minimalna od -1°C na południowym wschodzie, 0°C, 2°C na przeważającym obszarze kraju do 4°C miejscami nad morzem. Temperatura maksymalna od 4°C do 8°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni.

31.10/01.11 – 01.11 (wtorek/środa – środa)

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna od 1°C, 4°C na wschodzie i południu do 6°C, 8°C na zachodzie i nad morzem. Temperatura maksymalna od 7°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich.

01/02 – 02.11 (środa/czwartek – czwartek)

Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, w ciągu dnia miejscami przechodzące w opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 6°C do 10°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 12°C. Wiatr dość silny w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni.

02/03 – 03.11 (czwartek/piątek – piątek)

Zachmurzenie na zachodzie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -1°C, 0°C na wschodzie do 3°C, 5°C na zachodzie i nad morzem. Temperatura maksymalna od 3°C, 5°C na wschodzie do 8°C, 10°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie porywisty, północno-zachodni.