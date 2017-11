Według informacji RMF FM Polska Grupa Zbrojeniowa wycofała się tuż przed rozstrzygnięciem przetargu. Był to już ostatni etap postępowania organizowanego przez Inspektorat Uzbrojenia MON. W efekcie tej decyzji - w przetargu - zwyciężyło konsorcjum Polskiego Holdingu Obronnego i prywatnej firmy Koncept z Bielska- Białej. Oznacza to, że znaczna część pieniędzy z zamówienia trafi na konto tej prywatnej spółki.

Ta spółka to jeden z dilerów samochodowych. Według ustaleń RMF FM, pod rządami obecnego prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Błażeja Wojnicza zapadła decyzja, żeby PGZ wycofała się z przetargu. W efekcie w postępowaniu pozostała tylko jedna oferta, która wygrała.

Plany zakupu pojazdów dalekiego rozpoznania dla polskiej armii pojawiły się już kilka lat temu. Przetarg - w ramach projektu Żmija - ogłoszono jeszcze w 2012 roku.

Kontrowersje wzbudza to, że Błażej Wojnicz od lutego do kwietnia tego roku pełnił jednocześnie funkcje prezesa w Polskim Holdingu Obronnym i Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Obydwie instytucje konkurowały w przetargu. Jak wynika z informacji rozmówców RMF FM, Błażej Wojnicz miał być człowiekiem Bartłomieja Misiewicza. To on miał go najpierw zatrudnić w PHO, a potem w PGZ. Jak ustalili dziennikarze nie miał on zgody Rady Nadzorczej PGZ na łączenie funkcji prezesa w konkurencyjnych podmiotach.

PGZ wydało komunikat, w którym odnosi się do informacji zwartych w materiale RMF FM. Pisze w nim, że są one nieprawdziwe. "Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że PGZ S.A. podjęła decyzją o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego i pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej autorów przedmiotowego tekstu wzywamy do zaprzestania rozpowszechniania zawartych w materiale nieprawdziwych doniesień" - czytamy. Dodaje, że szczegółowy komunikat w tej sprawie, wraz z wyciągami z dokumentów, zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

"W tym miejscu PGZ S.A. chciałaby poinformować, że:

1. Nie jest prawdą, że decyzję o wycofaniu się z przetargu podjął prezes Błażej Wojnicz. Decyzja korporacyjna w tej sprawie zapadła zanim pan Błażej Wojnicz objął stanowisko prezesa PGZ S.A. Powodem braku udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym programu „Żmija” były pojawiające się przynajmniej od września 2016r. rekomendacje konsorcjanta, czyli Wojskowych Zakładów Mechanicznych S.A. z Poznania wskazujące na fakt, iż udział w projekcie Żmija w oczekiwanym przez zamawiającego kształcie wiązać się będzie ze stratami finansowymi dla spółki.

2. Należy przy tym podkreślić, że zarówno PGZ S.A. jak i PHO sp. z o. o. są spółkami skarbu państwa powiązanymi ze sobą kapitałowo. Obie spółki są nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, a wygrana w przetargu przez którąkolwiek z nich oznacza korzyść dla Skarbu Państwa.



3. Nie jest prawdą, że zajmowanie stanowiska prezesa zarządu PGZ S.A. i prezesa zarządu PHO sp. z o.o. „było nie do przyjęcia dla Rady Nadzorczej PGZ”. Podejmując decyzję co do wyboru Pana Błażeja Wojnicza na stanowisko prezesa zarządu PGZ S.A. Rada Nadzorcza PGZ S.A. wiedziała, że jednocześnie pełni on funkcję prezesa zarządu PHO sp. z o. o. i nie dostrzegła w tym fakcie konfliktu interesów.

4. Należy również podkreślić, że obejmując stanowisko prezesa PGZ S.A. Pan Błażej Wojnicz zaprzestał pobierania wynagrodzenia z tytułu zajmowania stanowiska prezesa zarządu PHO sp. z o.o. (przysługujące mu z tego tytułu wynagrodzenie począwszy od marca 2017 roku było przekazywane na cele charytatywne )

5. Na koniec należy podnieść, że PGZ S.A. po otrzymaniu pytań dotyczących postępowania w programie „Żmija” od autorów publikacji wyraziła wolę spotkania z dziennikarzami i przedstawienia także stosownych, nie objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, dokumentów. Przedstawiciele redakcji nie byli jednak zainteresowani szczegółowym zapoznaniem się z przedmiotową sprawą." - pisze.