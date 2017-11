Na sesji 5 października 2016 roku Rada Miasta Białystok, z wniosku i głosami większościowego klubu radnych PiS, obniżyła wynagrodzenie prezydenta miasta.

Głosowanie poprzedziły wystąpienia kilku radnych PiS, wśród nich był również radny Krzysztof Stawnicki. Mówił wtedy m.in., że do radnych "docierają sygnały" o tym, że Tadeusz Truskolaski jest "niedostępny" dla mieszkańców.

Stawiał mu zarzut, że w tygodniu przez trzy dni jest w Brukseli, jeden dzień poświęca na pracę na uczelni, a jeden - w magistracie.

Co do pracy prezydenta na uczelni radny użył określenia "jakieś chałtury"; tymi słowami Tadeusz Truskolaski poczuł się dotknięty i skierował do sądu powództwo o naruszenie jego dóbr osobistych. Przed sądem doszło do ugody. Jednym z punktów jej realizacji były przeprosiny na sesji rady, czyli w miejscu, gdzie padły kontrowersyjne słowa.

Z moich ust padły za ostre słowa; są pewne granice kultury wypowiedzi, których my jako radni powinniśmy przestrzegać - przyznał na poniedziałkowej sesji radny Stawnicki. Zaznaczył jednak, że często w trakcie sesji padają "bardzo mocne sformułowania".

Wiadomo, emocje sięgają zenitu podczas niektórych sesji. Nikt z nas nie jest święty i tutaj naprawdę różne mocne sformułowania padały - mówił Stawnicki. Jak dodał często radni wyrażają nie tyle opinie swoje, co są głosem mieszkańców Białegostoku. Formalnie też przeprosił prezydenta Białegostoku z mównicy za swoje słowa sprzed roku.

Dziękuję za te słowa panu radnemu, mam nadzieję, że złagodzą te spory polityczne, które pomiędzy nami występują - powiedział prezydent Truskolaski. Dodał, że zawartą przed sądem ugodę uważa za "skonsumowaną".

Nie mam w tej chwili żalu do pana radnego, przyjmuję te przeprosiny. Niech to będzie taki nowy początek wyższej jakości kultury politycznej i dyskusji politycznej w naszym mieście - podkreślił prezydent.

Sama sprawa obniżenia zarobków prezydenta Białegostoku znalazła swój finał w sądzie pracy. W I instancji Tadeusz Truskolaski ten proces wygrał, ale - w ubiegłym tygodniu - białostocki sąd okręgowy wyrok ten uchylił i powództwo prezydenta o przywrócenie mu poziomu zarobków oddalił.