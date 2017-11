Sprawa rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy Fundacja "Równe Szanse" Dariusza Michalczewskiego rozwiązała umowę promocyjną z firmą Foodcare, przypomniała Fundacja.

Umowa kompleksowo regulowała zasady korzystania przez spółkę FoodCare z oznaczeń Tiger należących do Dariusza Michalczewskiego tj. m.in. jego pseudonimu sportowego, znaków towarowych słownych i słowno-graficznych zarejestrowanych na jego rzecz, a także jego wizerunku. W 2010 roku firma odmówiła zapłaty należnego fundacji wynagrodzenia pomimo utrzymywania sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger i pomimo wiążącej nadal obie strony umowy. Nowym licencjobiorcą został Maspex, który uzyskał wyłączną licencję do używania oznaczenia Tiger i wykorzystania wizerunku oraz pseudonimu Tiger Dariusza Michalczewskiego w promocji produktów spożywczych - czytamy w komunikacie Fundacji.

Obecny wyrok sądu korzystny dla Fundacji ma związek z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z 2012 roku, w którym nałożył on na FoodCare obowiązek udzielenia informacji o wielkości sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger, które zostały wyprodukowane przez FoodCare po rozwiązaniu umowy z Fundacją. Informacja ta jest niezbędna dla ustalenia wysokości odszkodowania należnego Fundacji od FoodCare, wyjaśniono.

Mamy orzeczenie, o które Fundacja wytrwale walczyła przez 5 lat. Firma FoodCare zlekceważyła postanowienie sądu i teraz musi zapłacić za to bardzo wysoką kwotę. Co ważne sąd całkowicie podzielił argumenty fundacji - nie umorzył postępowania, ani też nie oddalił wniosku, jak żądał FoodCare. To bardzo ważne orzeczenie w kontekście toczących się spraw sądowych - powiedziała prezes Fundacji.

Jednocześnie Sąd Apelacyjny w Krakowie uwzględnił odwołanie, wniesione przez FoodCare, od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 12 października 2016 r. i zmienił wyrok sądu pierwszej instancji, oddalając w całości powództwo Dariusza Michalczewskiego o zapłatę kwoty 21,76 mln zł tytułem odszkodowania za wykorzystanie przez FoodCare słowa Tiger w oznaczeniu produktu Tiger Energy Drink w okresie po 29 października 2010 r. tj., po rozwiązaniu umowy, poinformowała firma.

To jeden z wielu procesów, które trwają, dotyczy spraw odszkodowawczych. W sporach o Tigera nie nastąpił żaden przełom, ponieważ ten wyrok nie ma żadnego związku z innymi rozpatrywanymi już sprawami. Zresztą tak też podkreślił sąd w swoim uzasadnieniu. Na wyrok, o którym mówi FoodCare przysługuje mi jeszcze skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. FoodCare zapłacił już na rzecz mojej Fundacji ponad 15 mln zł, a ostatnie orzeczenie Sądu w Krakowie nakazało mu zapłatę jeszcze ponad 4,5 mln zł, czyli łącznie prawie 20 mln zł. To są fakty. Wszystkie postanowienia sądowe zakazujące FoodCare produkcji, handlu, dystrybucji i reklamy produktów z oznaczeniem Tiger są nadal obowiązujące i brak podstaw prawnych do ich zmiany - czytamy w oświadczeniu, które przesłał ISBnews Dariusz Michalczewski.

Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził na rzecz Dariusza Michalczewskiego tylko część dochodzonej kwoty - tj. 2 401 961,37 zł, co stanowiło 11% pierwotnie żądanej sumy. Zdaniem sądu wyższej instancji, nawet ta kwota nie była zasadna. Nie doszło bowiem do naruszenia dóbr osobistych Dariusza Michalczewskiego. Ponadto, Sąd Apelacyjny w Krakowie przyjął, że powód nie wykazał, aby doszło do naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe - czytamy w komunikacie FoodCare.

Użycie słowa "tiger", bez jednoczesnego udziału wizerunku Dariusza Michalczewskiego, przez FoodCare po 2010 r. nie mogło działać na szkodę byłego boksera, który nie posiada wyłączności na posługiwanie się słowem "tiger", nie mogło też prowadzić do naruszenia jego dóbr bądź praw, podkreśliło FoodCare.

"Umowa pomiędzy FoodCare Dariuszem Michalczewskim obejmowała zasadniczo tylko wykorzystanie wizerunku boksera do celów promocyjnych" - czytamy w komunikacie firmy.

Firma FoodCare (początkowo Gellwe) została założona w roku 1984 i początkowo zajmowała się produkcją deserów. FoodCare jest właścicielem m.in. marek: Gellwe, Black Energy Drink, Fitella, N-Gine, 4Move i Frugo. Jest również największym producentem marek własnych w kategoriach deserowych w Europie Centralnej.