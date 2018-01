Do zdarzenia doszło w czwartek tuż przed poranną mszą w jednym z kościołów w Wyszkowie, a o zdarzeniu policję zawiadomił miejscowy ksiądz.

Jak poinformowała w piątek PAP oficer prasowa Policji w Wyszkowie st. sierż. Marta Gierlicka sprawca to mieszkaniec gm. Zabrodzie (Mazowieckie). Według relacji policji, młody mężczyzna po wejściu do kościoła wszedł na ołtarz, gdzie otworzył tabernakulum, z którego wyjął komunikanty. Część z nich zjadł, część rozsypał na podłodze.

Mężczyzna w wieku 21 lat zakłócał porządek w świątyni, śmiał się, siadał na wielbłąda znajdującego się przy szopce bożonarodzeniowej i przeszkadzał przebywającym w kościele parafianom - powiedziała rzecznik.

Policjanci aresztowali mężczyznę, który - jak się okazało - miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu mężczyzna został przesłuchany, przyznał się do popełnionego czynu i w piątek został zwolniony. Teraz odpowie za naruszenie ochrony uczuć, miejsc, obrzędów religijnych, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2.