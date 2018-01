Jak powiedziała w poniedziałek PAP rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Legnicy Iwona Król-Szymajda, policja w niedzielę wieczorem otrzymała informację od pogotowia o podejrzeniu zażycia narkotyku przez 14-miesięczne dziecko. Dziecko przebywa w szpitalu; jego stan jest stabilny. W sprawie zatrzymano trzy osoby dorosłe, dwóch mężczyzn i kobietę - powiedziała rzeczniczka.

Policja sprawdza, w jakich okolicznościach dziecko zażyło narkotyk i co to była za substancja. Według RMF24 była to tabletka ekstazy, a zatrzymane osoby to rodzice dziecka oraz jego ciotka.