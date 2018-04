Mazur podziękował za zaufanie. "To dla mnie zaszczyt, ale jeszcze bardziej obowiązek" - powiedział.

Nowy rzecznikiem KRS został Maciej Mitera. - Maćku, gabinet jest obszerny, ale przetrzyj ten fotel po Żurku... - miał powiedzieć po wyborze Mitery wiceprzewodniczący KRS sędzia Wiesław Johann.

KRS 19 głosami wybrała rzecznika.

Przew. Mazur: Czy pan sędzia Mitera wyraża zgodę n akandydowanie?

Wiceprzew. Johann: Chwileczkę. Jeszcze nie zgłosiłem kandydatury...

Wiceprzew Johann po wyborze: Maćku, gabinet jest obszerny, ale przetrzyj ten fotel po Żurku...

Zaniemówiłem. — Tomasz Skory (@TomaszSkory) 27 April 2018

Bezpośrednio po wyborze nowego przewodniczącego KRS I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf opuściła posiedzenie Rady. - Zrobiłam co do mnie należało zgodnie z prawem i opuściłam posiedzenie. (...) Chciałam zostawić tą Radę samą sobie - powiedziała Gersdorf dziennikarzom.

Jak powiedziała Gersdorf "niewątpliwie to gremium nie jest tą KRS, o której jest mowa w konstytucji". - Zawsze będzie zagrożenie możliwością zakwestionowania obsadzania stanowisk i awansów sędziowskich, a może nawet w przyszłości wyroków wydanych przez sędziów nominowanych przez tą KRS - oceniła.

Dodała, że ma nadzieję, iż aktualni sędziowie z KRS "będą wierni konstytucji i, mimo że zostali tak wybrani, będą wierni przysiędze sędziowskiej".

Wraz z Gersdorf z posiedzenia Rady wyszedł jej członek - poseł PO i były minister sprawiedliwości - Borys Budka. Powiedział dziennikarzom, że w głosowaniu nad przewodniczącym oddał głos nieważny.

Protest pod KRS / Polska Agencja Prasowa / Rafał Guz

Przed siedzibą Rady odbywała się pikieta organizacji "Akcja Demokracja". Manifestanci trzymają transparenty z napisem "Nie dla politycznych sędziów". Uczestnicy drugiej, spontanicznej demonstracji zablokowali wjazd do budynku KRS. Na miejscu pojawili się policjanci i siłą zabrali blokujących do radiowozów. Doszło do przepychanek - donosi tvn24.pl.