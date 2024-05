Leczenie Zbigniewa Ziobry

Już pod koniec ubiegłego roku Zbigniew Ziobro przestał pojawiać się na posiedzeniach Sejmu. Jak się okazało, powodem były poważne problemy zdrowotne. U polityka zdiagnozowano złośliwy nowotwór przełyku.

Ziobro poddał się chemioterapii, a także przeszedł operację.Po raz pierwszy po dłuższej przerwie były minister sprawiedliwości pojawił się w mediach po akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), która przeszukała jego dom w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przerwał wtedy leczenie i przyjechał do Polski, by uczestniczyć w akcji służb.

Nowe informacje o stanie Ziobry

Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry przekazała europosłanka Beata Kempa. - Chcę powiedzieć jasno, że sytuacja nie jest najlepsza. Pan minister będzie musiał się prawdopodobnie poddać kolejnemu zabiegowi z powodu komplikacji, które nastąpiły – powiedziała w rozmowie z "Faktem" przedstawicielka Suwerennej Polski.

Kempa stwierdziła, że za pogorszenie stanu zdrowia Ziobry odpowiadają rządzący. - Uważam, że to, co się stało, to co zrobiła "Koalicja 13 Grudnia" i prokuratura oraz służby, które weszły do mieszkania właśnie wtedy, kiedy powinien bardzo mocno pan minister na siebie uważać, być w czasie rekonwalescencji. Moim zdaniem dzisiaj odbiło się na jego zdrowiu – stwierdziła.

Choroba Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro w mediach społecznościowych poinformował o tym, jak dowiedział się o swojej chorobie. Były minister sprawiedliwości dodał, że po badaniach okazało się, że ma już pierwsze przerzuty do żołądka. Polityk jest już po operacji. Do tej pory ma trudności z oddychaniem i mówieniem.

Polityk zaapelował do Polaków, aby badali się regularnie i nie bagatelizowali niepokojących objawów. Jak zaznaczył, "nowotwór to podstępny wróg".