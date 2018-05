- Strażacy, druhowie - jak mało kto w Polsce - zasługują na to, aby być podniesionym na piedestał. Właśnie ze względu na charakter waszej służby, niezwykle ofiarnej, niezwykle odpowiedzialnej, a jednocześnie realizowanej z powołaniem i z serca; służby tak niezwykle wszystkim potrzebnej - powiedział Andrzej Duda, który pogratulował strażakom i podziękował za ich pracę dla społeczeństwa.

Prezydent, przypominając o tegorocznym 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości, podkreślił też, że służba strażaków wpisana jest w zmagania o polską wolność, a także w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. - Kiedy przyszło do walki o odzyskanie niepodległości to właśnie oni - druhowie, strażacy - zasilili legiony, cały czas byli w organizacjach podziemnych, umieli służyć, byli bohaterscy, sprawni, wysportowani. Mieli wszystkie te cechy, które spowodowały, że mogli w zasadzie natychmiast stać się świetnymi żołnierzami - mówił Duda.

- To także polskim strażakom Rzeczypospolita zawdzięcza powrót na mapę Europy i świata. To właśnie strażakom także zawdzięczamy to, że dziś Polska jest wolna, suwerenna, niepodległa i bezpieczna, bo o nasze bezpieczeństwo dbacie państwo na co dzień - podkreślił.

Prezydent objął patronat honorowy nad wydarzeniem. W trakcie uroczystości strażacy zostali m.in. promowani na wyższe stopnie oficerskie, wręczono im także odznaczenia państwowe i pamiątkowe szable. W ceremonii poza prezydentem biorą udział premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Joachim Brudziński, szef BBN Paweł Soloch oraz komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

- Społeczeństwo polskie docenia wasz ogromny trud, wasz wysiłek, wasze poświęcenie. Bardzo wam za to dziękujemy - powiedział premier, zwracając się do strażaków. Dodał, że strażacy są wzorem dla całego społeczeństwa, "tak jak 100 lat temu" będąc "na pierwszym froncie walki o niepodległość, i w powstaniu wielkopolskim, i w powstaniach śląskich, i wcześniej w Polskiej Organizacji Wojskowej".

- To właśnie uniwersalność straży pożarnej i waszej służby jest piękną, charakterystyczną cechą wszystkich strażaków, wszystkich funkcjonariuszy, wszystkich druhów, wszystkich druhen. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście przykładem, że zaufanie do was jest na najwyższym poziomie w społeczeństwie polskim. To świadczy o tym, jak jesteście blisko naszych codziennych spraw, naszych trosk i też zagrożeń, ryzyka, niebezpieczeństw, w których pomagacie nam, pomagacie ludziom we wszystkich zakątkach Polski - powiedział Morawiecki.

Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja. Patronem strażaków jest rzymski legionista św. Florian, który został zamęczony za wiarę i utopiony w rzece Anneso w górnej Austrii w 304 roku. Jego relikwie przywiózł do Polski (do Krakowa) w 1184 roku biskup Modeny na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po roku 1528, gdy spłonęła dzielnica Krakowa - Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.