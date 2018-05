W 1948 roku rozpoczęłam pracę z takimi dziećmi, kiedy były jeszcze bose, kiedy były zawszone - mówiła. - Oni nie są upośledzeni umysłowo, tylko są uwięzieni w swoich ciałach. Do końca życia muszą być rehabilitowani, by utrzymać kondycje. Na to są pieniądze potrzebne - mówiła Traczyk-Stawska cytowana przez RMF FM.

❗️Policjanci i Straż Marsz. nie pozwolilili Wandzie Traczyk-Staszkiem nawet usiąść na ławce. Uczestniczka Powstania Warszawskiego pracowała z niepełnosprawnymi dziećmi, dziś chce wesprzeć https://t.co/YTXorlCiQc razie nie może. "Chyba będę musiała skrzyknąć kolegów". @RMF24pl pic.twitter.com/z1WgwSM6N7 — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 11 maja 2018

Jak relacjonuje RMF FM funkcjonariusze próbowali jej powiedzieć, że szanują jej działalność, jednak mają polecenia, by nie wpuszczać każdego na teren Sejmu. Uczestniczka powstania czekała pod Sejmem pół godziny, jednak Straż Marszałkowska nie pozwoliła jej nawet usiąść na ławce przy biurze przepustek.

Wanda Traczyk-Stawska2 / Polska Agencja Prasowa / Jacek Turczyk

Wanda Traczyk-Stawska zapowiedziała, że zamierza wrócić pod parlament. Chyba skrzyknę swoich kolegów - mówiła. - Jestem z Szarych Szeregów, harcerka. Potrafiliśmy z Niemcami tak sprytnie walczyć, że pisaliśmy, co chcieliśmy na ich własnych miejscach postoju. Nie mam wyjścia, będziemy musieli napisać na Sejmie to, co powiedziała siostra Małgorzata Chmielewska. Że powinniśmy na kolanach te matki przepraszać i ze wszystkich sił wspierać - dodała.