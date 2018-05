Najsłynniejszy żeglarz wśród pisarzy, największy pisarz wśród żeglarzy, nasz wielki rodak Joseph Conrad, Józef Korzeniowski, mówił, że podczas rejsu nawet delikatne dłonie, delikatne dusze, zamieniają się w krzepkie, silne ręce - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ja wam też tego życzę, żebyście nabrali tej krzepkości, siły ducha, wiary w silną, coraz piękniejszą Polskę - zwrócił się do uczestników rejsu premier.

Życzę wam tego, żebyście na tej trasie zadzierzgnęli wiele przyjaźni. Przede wszystkim życzę też, aby Pan was osłaniał, żeby tak, jak w tej pieśni, którą śpiewaliśmy na zakończenie mszy świętej, żeby Polska była osłaniana również blaskiem potęgi i chwały, żebyście sławili jej imię - dodał szef rządu. Polska to jest wielka sprawa, Polska to jest wielka rzecz, Polska jest najpiękniejsza. Mówcie o tym we wszystkich portach całego świata, a waszym życiem w przyszłości świadczcie o tym, bo nie ma ważniejszej sprawy niż Polska - podkreślił premier.

Podczas ceremonii pożegnania, szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska odczytała list prezydenta skierowany do uczestników wyprawy Prezydent życzył uczestnikom rejsu powodzenia. Chcę docenić profesjonalne przygotowanie, zaangażowanie i odwagę uczestników tej imponującej wyprawy. Postawa załogi tego statku budzi mój głęboki szacunek - podkreślił prezydent.

Jego zdaniem, rejs "Daru Młodzieży" jest odpowiednim sposobem uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uważam, że Państwa rejs jest niezwykle trafnym sposobem uczczenia jubileuszu, symbolicznie nawiązującym do wielkich wyzwań, z którymi zmierzył się wówczas cały nasz naród - podkreślił Andrzej Duda.Niechaj zawsze sprzyjają Państwu pomyślne wiatry - życzył prezydent uczestnikom resju "Daru Młodzieży"

"Dar Młodzieży" wyruszył w rejs dookoła świata dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.W czasie prawie rocznego rejsu na pokładzie żaglowca przewinie się ponad 530 studentów i uczniów szkół morskich oraz 400 laureatów konkursu związanego z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

"Dar Młodzieży" odwiedzi 22 porty w kilkunastu państwach świata. Trasa będzie wiodła m.in. przez Tallin, Kopenhagę, Stavanger, Bremenhaven, Bordeaux, Teneryfę, Dakar, Kapsztad, Mauritius, Dżakartę, Singapur, Szanghaj, Osakę, San Francisco, Los Angeles, Acapulco, Panamę, Miami, Ponta Delgada i Londyn.

W każdym z portów, do których jednostka zawinie po drodze, ma odbyć się impreza promująca Polskę i 100 rocznicę odzyskania niepodległości.