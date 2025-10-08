Quebonafide piłkarzem Mazura Radzymin

Quebonafide jest wielkim fanem piłki nożnej. Raper często w swoich utworach nawiązywał do ukochanej dyscypliny sportu. 34-latek nie jest jednak tylko kibicem w kapciach. Od dłuższego czasu gra w barwach Mazura Radzymin.

Podwarszawska drużyna aktualnie występuje w lidze okręgowej, ale ma ambicje awansować wyżej. W minionej kolejce Mazur gościł na własnym boisku Grom Warszawa. Atmosfera na boisku była bardzo gorąca. Mecz był wyrównany i zakończył się remisem 2:2.

Quebonafide nie opanował emocji

W trakcie spotkania nie brakowało twardej gry i spięć między zawodnikami. Uczestnikiem jednego z nich miał być Quebonafide. Kuba Grabowski, bo tak nazywa się artysta nie grał w tym meczu, ale z boku wspierał swoich kolegów z drużyny w walce o ligowe punkty.

W pewnym momencie między nim, a 17-letnim zawodnikiem ekipy gości doszło do utarczki słownej. Chłopak miał się zwrócić w ordynarny sposób do jednego z graczy Mazura: “Złaź z boiska k***o je**na“.

Quebonafide zwyzywał 17-latka

W obronie kolegi stanął Quebonafide, który w równie nieparlamentarny sposób odpowiedział 17-latkowi: "Jak się k***a odzywasz?! Jak się k***a odzywasz, śmieciu je**ny?! Będziesz zaraz płakał, będziesz płakał jak wyjdziesz" - słychać na nagraniu udostępnionym przez konto "NA CZASIE". Na tym sprawa się nie skończyła raper po ostatnim gwizdku sędziego czekał na nastolatka przy bramie stadionu. Tam doszło do dalszej konfrontacji słownej.