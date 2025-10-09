Przegląd kominiarski to obowiązkowa kontrola techniczna, której celem jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania instalacji kominowych, wentylacyjnych i grzewczych w budynkach. Podczas takiego przeglądu kominiarz sprawdza drożność i szczelność przewodów, usuwa nagromadzone zanieczyszczenia oraz ocenia, czy instalacja działa prawidłowo i nie stwarza zagrożenia pożarowego lub zatrucia tlenkiem węgla. Regularne przeglądy pozwalają wykryć usterki na wczesnym etapie, zapobiec awariom, a także utrzymać sprawność systemów grzewczych.

Oprócz kwestii bezpieczeństwa, przegląd kominiarski ma również znaczenie formalne – jest wymagany przez prawo budowlane i stanowi podstawę do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. Aktualny protokół z przeglądu to dowód, że budynek spełnia wymogi techniczne i jest użytkowany zgodnie z przepisami. Regularne kontrole to zatem nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo domowników i ochronę majątku. Co grozi za brak przeglądu kominiarskiego?

Brak przeglądu kominiarskiego? Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty

Brak aktualnego protokołu kominiarskiego może skutkować odmową wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej np. w przypadku pożaru. Oznacza to, że nawet jeśli składki są opłacone, brak przeglądu może sprawić, że ubezpieczenie okaże się bezużyteczne.

Mandat i grzywna

Zaniedbanie obowiązkowego czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych jest wykroczeniem – przypomina art. 82 §2 pkt 7 Kodeksu wykroczeń. Grozi za to kara grzywny nawet do 5 tys. zł.

Z kolei za brak przeglądu kominiarskiego lub gazowego grozi mandat do 500 zł. Może go nałożyć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub straż miejska.

Ryzyko utraty zdrowia i życia

Brak przeglądu to nie tylko kwestia formalności. Nieszczelne przewody, wadliwe instalacje i niesprawne urządzenia grzewcze mogą prowadzić do ulatniania się tlenku węgla – co roku w Polsce z tego powodu giną setki osób. Niekontrolowane instalacje to także ryzyko pożaru lub wybuchu gazu.

Jak często trzeba robić przegląd kominiarski?

Zgodnie z Prawem budowlanym (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c), właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę instalacji gazowej i przewodów kominowych.

Czyszczenie przewodów odbywa się z różną częstotliwością:

- w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem) – cztery razy w roku,

- w budynkach ogrzewanych gazem lub olejem – dwa razy w roku,

- w lokalach gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu,

- przewody wentylacyjne – minimum raz w roku.

Od września 2023 roku obowiązuje nowy system - każdy przegląd kominiarski musi być potwierdzony elektronicznym protokołem, który kominiarz wprowadza do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dokument ten jest oficjalnym potwierdzeniem wykonania obowiązkowego przeglądu.

Ile kosztuje przegląd kominiarski?

Cena podstawowego przeglądu kominiarskiego to około 200 zł. Dodatkowe usługi – jak czyszczenie przewodów czy szczegółowe pomiary – mogą kosztować kolejne kilkaset złotych. Kontrola polega na sprawdzeniu drożności i szczelności przewodów, ocenie instalacji wentylacyjnych oraz czyszczeniu kominów. Na koniec wystawiany jest protokół kominiarski.

Przegląd kominiarski - o czym warto pamiętać?

Przegląd online przez System ZONE

W przypadku ogrzewania gazowego można zamówić przegląd przez System ZONE – wystarczy zalogować się przez login.gov.pl (Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną). Samo zamówienie usługi jest bezpłatne, a koszt przeglądu zależy od wybranego wykonawcy.

Tylko specjaliści mogą wykonywać kontrole

Przeglądy mogą wykonywać wyłącznie osoby z odpowiednimi uprawnieniami – m.in. mistrzowie kominiarscy i specjaliści z uprawnieniami budowlanymi. Samodzielne wykonanie kontroli jest niedozwolone. W razie wątpliwości co do stanu technicznego instalacji, nadzór budowlany ma prawo zlecić dodatkową ekspertyzę.

Nie zapomnij zgłosić źródła ogrzewania

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub jego wymiany, jeśli urządzenie działało już przed 1 lipca 2021 roku termin minął 30 czerwca 2022 roku. W deklaracji trzeba podać m.in. dane właściciela, adres nieruchomości oraz rodzaj i liczbę źródeł ciepła.