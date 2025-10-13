Premier Tusk mecz oglądał z loży honorowej

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana wygrała w Kownie 2:0 i jest na najlepszej drodze do zapewnienia sobie prawa gry w barażach o mundial. Po meczu równie dużo, co o grze biało-czerwonych mówi się o zachowaniu części polskich kibiców wobec Donalda Tuska. Premier naszego rządu niedzielny mecz oglądał z loży honorowej w towarzystwie szefowej rządu Litwy Ingi Ruginiene.

Kibice uderzyli w premiera Tuska skandalicznym transparentem

Tuska na stadionie powitały okrzyki "Donald matole, twój rząd obalą kibole". Na ogrodzeniu polscy kibice wywiesili też skandaliczny transparent, który uderzał w premiera. Na białym płótnie pojawiło się hasło: "Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibice reprezentacji Polski". Oprócz napisu na transparencie była też umieszczona podobizna Tuska z dorysowanymi wąsami charakterystycznymi dla Adolfa Hitlera, a na czole premiera widniała niemiecka flaga.

Politycy PiS zadowoleni z przyjęcia Tuska w Kownie

To wszystko wywołało zadowolenie po prawej stronie polskiej sceny politycznej. Członkowie PiS w mediach społecznościowych szeroko komentowali nieprzychylne Tuskowi zachowanie polskich kibiców. Politycy największej partii opozycyjnej z przekąsem pytali premiera, czy przetłumaczył siedzącej obok szefowej litewskiego rządu treść hasła skandowanego przez swoich rodaków.

Premier rządu przerwał milczenie

Tusk długo milczał na temat tych wydarzeń, ale w końcu odpowiedział swoim politycznym przeciwnikom.Pisowcy pytają, czy tłumaczyłem litewskiej pani premier wszystkie okrzyki z trybun. “Donald matole…”przetłumaczyłem. Mam słabość do tego hasła - zawsze, kiedy je skandują, wygrywam wybory. Nie tłumaczyłem haseł: “jazda z kur**mi”, “je**ć Izrael”, “policja je**na będzie” itp. - napisał w mediach społecznościowych premier rządu.

Internauci zarzucają Tuskowi kłamstwo

Pod wpisem premiera Tuska od razu pojawiły się komentarze. Część internautów wspierała szefa rządu, ale pojawiły się też głosy, że szef naszego rządu mija się z prawdą.

Premier Donald Tusk wprowadza czytelników w błąd. Hasło „Donald Matole(…)” pojawiło się w okolicach 2011 roku. Kolejne wybory miały miejsce w 2015 roku i w tychże Donald Tusk przegrał - można przeczytać w jednym z komentarzy pod słowami Tuska.