Tusk oglądał mecz w towarzystwie szefowej rządu Litwy

Na trybunach stadionu w Kownie pojawiła się liczna, kilkutysięczna grupa polskich kibiców. Natomiast wśród zaproszonych gości był Donald Tusk, który nie został przychylnie przyjęty przez większą część polskich fanów. Premier niedzielny mecz oglądał w towarzystwie szefowej rządu Litwy Ingi Ruginiene.

Skandaliczny transparent i obraźliwe okrzyki pod adresem Tuska

Tuska na stadionie powitały okrzyki "Donald matole, twój rząd obalą kibole". Na ogrodzeniu polscy kibice wywiesili też skandaliczny transparent, który uderzał w premiera naszego rządu. Na białym płótnie pojawiło się hasło: "Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibice reprezentacji Polski". Oprócz napisu na transparencie była też umieszczona podobizna Tuska z dorysowanymi wąsami charakterystycznymi dla Adolfa Hitlera, a na czole premiera widniała niemiecka flaga.

Polacy praktycznie zapewnili sobie grę w barażach

Reprezentacja Polski pokonała Litwę 2:0 i nadal jest niepokonana pod wodzą Jana Urbana. Trzy zdobyte punkty praktycznie gwarantują naszym orłom na koniec eliminacji drugie miejsce w grupie, dające prawo gry w barażach do mundialu.

Biało-czerwoni w grupie G eliminacji MŚ zajmuje drugie miejsce z 13 pkt. Traci trzy do prowadzącej Holandii, z którą zmierzy się 14 listopada w Warszawie i ma trzy więcej od mającej rozegrane jedno spotkanie więcej Finlandii.