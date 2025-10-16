Jesień do tej pory była wyjątkowo łagodna – w wielu miejscach północnej Europy temperatury utrzymywały się powyżej zera, a chwilami było cieplej niż w Polsce. Zimowe akcenty pojawiły się jedynie lokalnie – w górach i na Bałkanach, gdzie na początku października śnieg zasypał m.in. Prisztinę i Sofię. Teraz jednak prawdziwa zima zaczyna się rozkręcać.

Arktyczne powietrze uderzy w północ. Śnieg, mróz i lodowate noce

Meteorolodzy zapowiadają, że druga połowa tygodnia przyniesie gwałtowne ochłodzenie. Najpierw zimne masy powietrza dotrą nad Skandynawię, później obejmą także środkową Europę – w tym Polskę – a następnie Bałkany.

Reklama

Najtrudniejsza sytuacja czeka północ kontynentu. Nad Norwegią, Szwecją i Finlandią przez kilka dni mają przechodzić intensywne śnieżyce, które miejscami utworzą nawet 30-centymetrową warstwę śniegu.

Śnieg na pewno pojawi się w Tromsø – zwanym stolicą Arktyki – oraz w Rovaniemi, rodzinnym mieście św. Mikołaja. Choć zimowe krajobrazy nie są tam niczym nowym, tegoroczne ochłodzenie może być sporym zaskoczeniem po wyjątkowo ciepłym początku jesieni.

Mróz nie odpuści. W górach możliwe dwucyfrowe spadki temperatur

Synoptycy ostrzegają, że wraz z opadami śniegu nadejdą ujemne temperatury, które miejscami utrzymają się przez całą dobę. Nocami słupki rtęci mogą spaść poniżej –5 stopni Celsjusza, a w górach możliwy będzie nawet dwucyfrowy mróz.

Wiele wskazuje na to, że w trzeciej dekadzie października zima w Skandynawii jeszcze się umocni, a pokrywa śnieżna powiększy.

Reklama

Polska i reszta Europy na razie odetchną

W Polsce zima na razie tylko zahaczy o góry. W weekend lokalnie możliwe będą przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, szczególnie na południu. Nocami temperatura może spaść poniżej zera, co oznacza pierwsze przymrozki.

Potem jednak przyjdzie szybkie ocieplenie. Po 20 października czeka nas prawdziwy pogodowy zwrot – meteorolodzy zapowiadają dużo słońca i temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza w środkowej, wschodniej i południowej Europie.

Zima coraz bliżej

Choć tegoroczna jesień długo rozpieszczała ciepłem, natura powoli przypomina o nadchodzącym sezonie zimowym. Skandynawia już za chwilę znajdzie się pod białą kołdrą, a chłodne powiewy z północy mogą wkrótce dotrzeć także do reszty Europy.