Kto musi się zgłosić do wojska w 2026 roku?

Obowiązek kwalifikacji obejmie przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2007 roku, a także tych z roczników 2002–2006, którzy dotąd nie mieli określonej kategorii wojskowej. Wezwanie dostaną również osoby:

- uznane wcześniej za czasowo niezdolne do służby (jeśli okres niezdolności minie przed końcem kwalifikacji),

- które skończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo,

- te, które nie mają uregulowanego stosunku do służby wojskowej aż do 60. roku życia.

Jeśli ktoś nie został wezwany w roku, w którym kończył 19 lat – obowiązek automatycznie przechodzi na rok następny.

Kobiety w kwalifikacji wojskowej 2026. Kogo obejmą nowe wezwania?

Zgodnie z art. 60 ustawy o obronie Ojczyzny, obowiązkowi kwalifikacyjnemu mogą zostać poddane kobiety:

- posiadające kwalifikacje przydatne dla wojska,

- uczące się lub studiujące w tym kierunku (jeśli kończą naukę w danym roku),

- studentki i absolwentki uczelni wyższych.

Lista zawodów objętych kwalifikacją jest szeroka. To m.in. kierunki medyczne, weterynaryjne, morskie, lotnicze, a także zawody takie jak psycholog, rehabilitant, radiolog, diagnosta laboratoryjny, informatyk, teleinformatyk, nawigator czy tłumacz.

Wezwania otrzymają kobiety urodzone w latach 1999–2007, które posiadają takie kwalifikacje lub kończą naukę w roku akademickim 2025/2026, a jeszcze nie uczestniczyły w kwalifikacji wojskowej.

Uczelnie i szkoły przekażą listy kobiet do wojska

Jak informuje Forsal, zgodnie z ustawą, rektorzy uczelni i dyrektorzy szkół muszą przekazać do wojskowych centrów rekrutacji imienne wykazy kobiet kończących naukę na kierunkach ważnych dla obronności państwa.

Następnie wojskowe centra rekrutacji przekażą te listy do władz lokalnych – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To właśnie oni wystawią indywidualne wezwania do stawienia się przed komisją.

Zwolnienie z kwalifikacji wojskowej – kogo dotyczy?

Nie każdy jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa. Z kwalifikacji zwolnione są osoby:

- całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji,

- rolnicy uznani za niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Aby uzyskać zwolnienie, trzeba przedstawić odpowiednie orzeczenie oraz poinformować szefa wojskowego centrum rekrutacji – pisemnie lub elektronicznie.

Co grozi za zignorowanie wezwania?

Brak stawienia się bez uzasadnionej przyczyny może skończyć się grzywną lub przymusowym doprowadzeniem przez policję. Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, to wykroczenie, za które grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności.

Warto pamiętać, że stawienie się do kwalifikacji nie oznacza automatycznego powołania do służby – to jedynie formalny etap ustalenia zdolności do ewentualnej mobilizacji.