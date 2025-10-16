Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ujawnił, że resort jest na zaawansowanym etapie przygotowań zmian w Kodeksie rodzinnym. – "Na biegu jest kwestia rozwodów w urzędach stanu cywilnego. Będą dalsze zmiany w prawie rodzinnym. Ja się dopiero rozkręcam" – cytuje RMF FM słowa ministra. Choć projekt nie jest jeszcze gotowy, kierunek reformy jest jasny – uproszczenie i przyspieszenie procedur.

Jak ma wyglądać rozwód bez sądu?

Nowe przepisy przewidują, że rozwód będzie możliwy bez udziału sądu, jeśli obie strony są zgodne co do zakończenia małżeństwa. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Wówczas urzędnik dopisze do aktu małżeństwa wzmiankę o rozwiązaniu związku – podobnie jak ma to miejsce w przypadku małżeństwa zawartego przed duchownym.

Kto będzie mógł skorzystać z nowej procedury?

Nowelizacja obejmie małżeństwa, w których oboje małżonkowie mają polskie obywatelstwo lub mieszkają na stałe w Polsce. Ułatwienie obejmie też polskie pary mieszkające za granicą – będą mogły rozwieść się przed konsulem.

Nie każdy jednak skorzysta z tej drogi. Szybki rozwód w urzędzie będzie możliwy tylko wtedy, gdy:

- małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci,

- pozostają w związku co najmniej rok,

- zgodnie potwierdzają trwały rozkład pożycia.

Dwa etapy, jedno rozstanie

Procedura ma być dwuetapowa – po złożeniu zgodnych oświadczeń nastąpi formalne rozwiązanie małżeństwa. Całość ma zająć nie tygodnie, a zaledwie kilka dni. Co ważne, małżonkowie będą mogli sami wybrać urząd stanu cywilnego w dowolnym miejscu w Polsce.

Polska idzie śladem Europy

Podobne rozwiązania działają już m.in. we Włoszech, Hiszpanii i Estonii. Wprowadzenie ich w Polsce może znacząco odciążyć sądy i skrócić czas oczekiwania na rozwód nawet o kilka miesięcy.

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w ciągu ostatnich sześciu lat w Polsce orzeczono ponad 357 tys. rozwodów, z czego aż 286 tys. bez orzekania o winie. To pokazuje, że większość par rozstaje się w zgodzie – a nowa procedura mogłaby im ten proces jeszcze bardziej ułatwić.