Trump stwierdził, że jeśli San Francisco i Seattle nie będą wspierać jego inicjatyw dotyczących imigracji i przestępczości, to sprawi, że nie odbędą się tam mecze MŚ. Prezydent Stanów Zjednoczonych ponownie poruszył tę kwestię, tym razem zwracając się do burmistrz Bostonu - Michelle Wu z Partii Demokratycznej. Zasugerował, że mógłby odwołać się bezpośrednio do prezydenta FIFA Gianniego Infantino.

Z tego, co widzę, nie ma żadnych zakłóceń w przygotowaniach. Bilety są już sprzedawane, a pakiety hospitality są w sprzedaży od niemal roku - powiedział John Kristick, współdyrektor ds. wydarzeń globalnych w firmie Playfly Sports Consulting.

Ostatnie słowo należy do FIFA

FIFA poinformowała w czwartek, że do tej pory kibice z 212 krajów kupili już ponad milion biletów na mundial, który Stany Zjednoczone zorganizują wspólnie z Kanadą i Meksykiem. Podczas turnieju odbędą się 104 mecze w 16 miastach, w tym 11 w USA. Weźmie w nim udział 48 reprezentacji.

FIFA przypomniała, że ma ostatnie słowo w sprawie zmian miast gospodarzy MŚ 2026, jednak dodała, że za kwestie bezpieczeństwa publicznego odpowiedzialne są rządy krajów, które organizują turniej.

Mamy nadzieję, że każde z 16 miast gospodarzy będzie gotowe do pomyślnego zorganizowania i spełnienia wszystkich niezbędnych wymagań - napisano w oświadczeniu federacji.

USA znów będą gościć piłkarski mundial

Natomiast Ricardo Trade, który był dyrektorem generalnym Komitetu Organizacyjnego MŚ w 2014 roku w Brazylii, uważa, że przeniesienie meczów do innych miast w USA jest realne, jeśli nastąpi przed losowaniem grup, które odbędzie się 5 grudnia.

W kraju takim jak Stany Zjednoczone, gdzie każdy stan ma duże, gotowe do użytku stadiony, nie widzę powodu, dla którego nie miałoby to być możliwe - powiedział Trade, który odpowiadał również za organizację Copa America w 2024 roku.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej są organizowane co cztery lata. Stany Zjednoczone były już gospodarzem mundialu w 1994 roku. Przyszłoroczny turniej rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca.