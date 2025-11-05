Oszuści modyfikowali bankomaty, żeby wykraść około 2 miliony złotych

W ostatni weekend października niektórzy klienci banku Santander zauważyli, że z ich kont zaczęły znikać pieniądze. Sytuacja była o tyle dziwna, że mowa była o systematycznych wypłatach gotówki, a karty wszystkich poszkodowanych leżały bezpiecznie w portfelach. Nie było to więc kojarzone najczęściej naruszenie cyberbezpieczeństwa, a coś znacznie bardziej "staroświeckiego".

W ten właśnie sposób śledztwem objętych zostało około 600 transakcji na kwotę około 2 milionów złotych. Jest to naprawdę duża kwota, zważywszy na "stacjonarny" charakter metody, którą obrali sobie oszuści.

Skimming, czyli jak przestępcy modyfikują bankomaty

Chodzi o skimming, czyli przestępstwo, które polega na skopiowaniu zawartości paska magnetycznego lub danych karty płatniczej bez wiedzy posiadacza. Do tego dochodzi także pogląd kodu PIN do karty i w ten właśnie sposób przestępcy mają komplet najważniejszych danych. Pozyskane w ten sposób informacje służą do tworzenia kopii kart, którymi potem przestępcy dokonują wypłaty środków z naszego konta. Jak jednak możliwe jest takie skopiowanie naszych danych?

Odpowiedź jest dosyć prosta - poprzez bankomat, który na potrzeby procederu zostaje po prostu odpowiednio "zmodyfikowany". Przestępcy instalują na nim specjalnie nakładki i np. kamerę w okolicach czytnika kard oraz klawiatury numerycznej. Często może być to także fałszywa klawiatura, która umożliwia odtworzenie kombinacji cyfr do danej karty.

W związku z tym ponowną popularność zyskał film, który opublikowany został ponad 10 lat temu na kanale "Wasz Targówek" w serwisie YouTube. Pokazane jest na nim, jak może wyglądać taki zmodyfikowany przez oszustów bankomat, który dla naszych oszczędności może być szalenie niebezpieczny.

Jak uchronić się przed zmodyfikowanymi bankomatami?

Ponowna popularność wspomnianego filmiku przypomniała wielu osobom o niebezpieczeństwie i dlatego też warto przypomnieć sobie, jak uchronić się przed skimmingiem. Jest to o tyle istotne, że nie mówimy tutaj o czymś, co dzieje się w sieci, a w naszym życiu i na naszych oczach.

Przede wszystkim więc trzeba pamiętać, żeby unikać korzystania z bankomatów, które już na pierwszy rzut oka wyglądają na podejrzane. Dodatkowo - przed włożeniem karty do czytnika warto, choć pobieżnie przyjrzeć się, czy nie doszło w nim do jakichś modyfikacji. Oczywiście, wiele z takich przeróbek jest ciężka do zauważenia (jak widać na powyższym wideo), jednak zawsze w takich sytuacjach warto ze swojej strony dopełnić wszelkich możliwych procedur bezpieczeństwa. Co więcej, przy wpisywaniu kodu PIN warto zasłonić klawiaturę ręką tak, aby uniemożliwić rozpoznanie naszej kombinacji za pomocą kamery, która umieszczona może być na wprost klawiatury.

Jeśli już zauważymy, że bankomat ma w sobie elementy, których nie powinien mieć i podejrzewamy, że został zmodyfikowany, warto koniecznie powiadomić o tym bank, który jest właścicielem maszyny. Dzięki temu możemy uchronić inne, nieświadome procederu osoby od utraty ich oszczędności.

Najlepszym sposobem, aby uniknąć skimmingu, jest jednak korzystanie z wypłat bez karty. Wiele bankomatów oferuje wypłatę gotówki zbliżeniowo, co znacząco zwiększa poziom naszego bezpieczeństwa. Bardzo popularne i równie warte uwagi jest także korzystanie z wypłat środków za pomocą BLIK-a. Dzięki temu mamy niemal stuprocentową pewność, że dane naszej karty są bezpieczne; w tym przypadku bowiem wypłata odbywa się za pomocą generowanego kodu, a nie poprzez dane z karty bankomatowej.