Jak działają oszuści?

W przypadku tego rodzaju oszustwa kawałek papieru lub inny przedmiot blokuje mechanizm zwracania karty. Na bankomacie pojawia się naklejka z rzekomym numerem serwisu (często zmieniona tak, by dzwonić do oszustów). Ofiara dzwoni, po czym pojawia się "serwisant” — często uprzejmy, gotowy pomóc. Prosi o PIN i dane osobowe "by wydobyć kartę” lub "złożyć zgłoszenie” — i to wystarczy, by opróżnić rachunek.

Na co zwrócić uwagę?

Nigdy nie podawaj PIN-u ani pełnych danych karty osobom, które pojawią się przy bankomacie. Prawdziwy serwisant nigdy nie będzie prosił o PIN.

Sprawdź naklejki z numerami na bankomacie — jeśli coś wygląda podejrzanie (nowa, źle naklejona etykieta), nie korzystaj z maszyny.

Jeśli karta nie wysuwa się, zachowaj spokój i skontaktuj się bezpośrednio z bankiem.

Co robić krok po kroku, jeśli bankomat zatrzymał kartę?

Zablokuj kartę natychmiast — najłatwiej z poziomu aplikacji bankowej lub przez oficjalną infolinię. Zablokowana karta jest bezużyteczna dla złodzieja.

Dzwoń tylko na oficjalny numer banku — najlepiej skorzystać z numeru w aplikacji lub na stronie banku, nie z naklejki na maszynie.

Nie przekazuj PIN-u ani pełnych danych karty — nawet jeśli "serwisant” obiecuje pomoc.

Jeśli ktoś oferuje pomoc osobiście i twierdzi, że to pracownik banku — poproś o legitymację albo poczekaj na oficjalny kontakt z banku.

Zgłoś zdarzenie bankowi i, jeśli trzeba, na policję — im szybciej zareagujesz, tym większa szansa na odzyskanie środków.

Te rzeczy mogą uchronić przed utratą środków

Korzystaj z aplikacji bankowej — jednoclickowe zablokowanie karty to najlepsza pierwsza linia obrony.

Zwracaj uwagę na stan urządzenia i okolicę.

Pilnuj, by przy bankomatach nie było podejrzanych naklejek lub dodatkowych elementów przy szczelinie na kartę.