Jak działają oszuści?
W przypadku tego rodzaju oszustwa kawałek papieru lub inny przedmiot blokuje mechanizm zwracania karty. Na bankomacie pojawia się naklejka z rzekomym numerem serwisu (często zmieniona tak, by dzwonić do oszustów). Ofiara dzwoni, po czym pojawia się "serwisant” — często uprzejmy, gotowy pomóc. Prosi o PIN i dane osobowe "by wydobyć kartę” lub "złożyć zgłoszenie” — i to wystarczy, by opróżnić rachunek.
Na co zwrócić uwagę?
Nigdy nie podawaj PIN-u ani pełnych danych karty osobom, które pojawią się przy bankomacie. Prawdziwy serwisant nigdy nie będzie prosił o PIN.
Sprawdź naklejki z numerami na bankomacie — jeśli coś wygląda podejrzanie (nowa, źle naklejona etykieta), nie korzystaj z maszyny.
Jeśli karta nie wysuwa się, zachowaj spokój i skontaktuj się bezpośrednio z bankiem.
Co robić krok po kroku, jeśli bankomat zatrzymał kartę?
Zablokuj kartę natychmiast — najłatwiej z poziomu aplikacji bankowej lub przez oficjalną infolinię. Zablokowana karta jest bezużyteczna dla złodzieja.
Dzwoń tylko na oficjalny numer banku — najlepiej skorzystać z numeru w aplikacji lub na stronie banku, nie z naklejki na maszynie.
Nie przekazuj PIN-u ani pełnych danych karty — nawet jeśli "serwisant” obiecuje pomoc.
Jeśli ktoś oferuje pomoc osobiście i twierdzi, że to pracownik banku — poproś o legitymację albo poczekaj na oficjalny kontakt z banku.
Zgłoś zdarzenie bankowi i, jeśli trzeba, na policję — im szybciej zareagujesz, tym większa szansa na odzyskanie środków.
Te rzeczy mogą uchronić przed utratą środków
Korzystaj z aplikacji bankowej — jednoclickowe zablokowanie karty to najlepsza pierwsza linia obrony.
Zwracaj uwagę na stan urządzenia i okolicę.
Pilnuj, by przy bankomatach nie było podejrzanych naklejek lub dodatkowych elementów przy szczelinie na kartę.
