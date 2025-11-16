Izraelska armia wezwana do zaprzestania agresywnych działań

"Dziś rano Siły Obronne Izraela (IDF) ostrzelały żołnierzy pokojowych UNIFIL z czołgu Merkava znajdującego się w pobliżu pozycji ustanowionej przez Izrael na terytorium Libanu" – napisano w oświadczeniu UNIFIL.

Dodano, że ciężkie karabiny maszynowe strzelały w pobliżu żołnierzy, ale udało im się bezpiecznie opuścić ten obszar po wycofaniu się czołgu. UNIFIL wezwał armię izraelską do „zaprzestania wszelkich agresywnych działań i ataków na żołnierzy pokojowych lub w ich pobliżu, którzy pracują nad przywróceniem stabilności, do której dążą zarówno Izrael, jak i Liban”.

Hezbollah ostrzegł rząd, by nie uległ szantażowi Izraela

Zgodnie z zawartym pod koniec listopada 2024 r. rozejmem rząd i armia libańska miały przejąć kontrolę nad południem kraju, który przez wiele dekad był opanowany przez wspierany przez Iran Hezbollah. Szyicka organizacja toczyła wojny z Izraelem, porozumienie zakończyło ostatnią z nich, która wybuchła wraz z wojną w Strefie Gazy.

Izrael w ostatnich dniach oskarżał Hezbollah o próbę odbudowy potencjału militarnego. Libański rząd informował o stopniowym postępie rozbrajania Hezbollahu na południu i planach całkowitego odebrania broni tej organizacji w całym kraju. Szyicka grupa sprzeciwia się jednak tym zamiarom i ostrzegała rząd w Bejrucie, by nie ulegał „agresywnemu szantażowi” Izraela.