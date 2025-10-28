Premier Izrael Benjamin Netanjahu nakazał armii przeprowadzenie natychmiastowych potężnych ataków w Strefie Gazy, zarzucając palestyńskiej organizacji Hamas złamanie porozumienia o zwieszeniu broni - podano w komunikacie biura premiera.
Zbrojne Ramię Hamasu, Brygady Al-Kasama, zapowiedziało we wtorek, że przełoży na późniejszy termin planowane na ten dzień przekazanie ciała izraelskiego zakładnika, tłumacząc to złamaniem przez Izrael porozumienia.
